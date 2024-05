Gdje je najskuplji igrač Dinama danas? Na Maksimiru ga nema - ni na mapi. Jasno je što slijedi

Sjeća li se netko Josipa Drmića? Gdje je nekadašnji švicarski reprezentativac i vlasnik jednog od najbogatijih ugovora u današnjem Dinamu? Na terenu je zadnji puta u službenoj utakmici viđen još 5. studenog prošle godine, na gostovanju kod Varaždina u 14. kolu netom završenog HNL-a. Otada - ništa. Nigdje i ništa... A priča je u suštini - vrlo jednostavna.

Drmić je prošle sezone, prve po dolasku iz Rijeke, odnosno iz britanskog Norwicha čiji je bio igrač, odigrao 51 utakmicu i postigao 14 golova u svim natjecanjima. Bio je dakle, standardan, a nekako se najviše od svega pamti njegov pogodak norveškom Bodo/Glimtu u uzvratnoj utakmici doigravanja za plasman u Ligu prvaka na Maksimiru. Na toj je utakmici i asistirao te na taj način uvelike pomogao plavima da se domognu Lige prvaka u kojoj su na startu pobijedili i londonski Chelsea.

Problem je nastao dolaskom Igora Bišćana na maksimirsku klupu. Dok je kod njegova prethodnika Ante Čačića uglavnom igrao (42 utakmice), Bišćan mu je minutažu davao na kapaljku, a Sergej Jakirović i manju od toga. Osim Brune Petkovića, prednost pred Drmićem dobivali bi Kulenović, Brodić, Topić, Emreli... Ovog proljeća nije konkurirao niti za jednu utakmicu, samostalno je trenirao i u glavi vjerojatno pripremao opcije za nastavak karijere.

Drmićev ugovor ističe 30. lipnja ove godine, dakle za točno mjesec dana. U njemu stoji klauzula da ga se može automatski produžiti za još godinu dana, ako klub to želi. No, izvjesno je da - ne želi. Po neslužbenim informacijama, Drmićeva je godišnja plaća u Dinamu bila oko milijun eura, što će po isteku ugovora samo dati dodatan prostor plavima za dovođenje nekog novog kapitalca. Drmić je to trebao biti, no osim po jednog hat-tricka Rudešu i Orioliku u Kupu, ove sezone nije zabijao. Nije da je niti imao puno prilika za to...

Iako je poznata stvar da nekadašnji napadač Bayer Leverkusena, Borussije iz Mönchengladbacha, HSV-a, Norwicha i švicarskog Züricha ima kroničnih problema s koljenima, u Rijeci je prije tri sezone pokazivao čime je zavrijedio dolazak u Dinamo. U kolovozu će napuniti 32 godine, vjerojatno još uvijek nije rekao zadnju riječ u nogometu pa će biti zanimljivo vidjeti gdje će nastaviti karijeru... Jasno je da to neće biti u Dinamovom dresu.