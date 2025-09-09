Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
UVREDLJIVO SKANDIRANJE

Iz Crne Gore poruke mira, a u Srbiji skandal. Na Maksimiru se pojavio jedan problem

Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
09.09.2025.
u 09:30

Hrvatsku vrlo vjerojatno očekuje nova kazna zbog uvredljivog skandiranja na sjevernoj tribini Maksimirskog stadion

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je novu uvjerljivu pobjedu. U četvrtom nastupu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. svladala je Crnu Goru rezultatom 4:0. Momčad Zlatka Dalića do trijumfa su odveli pogoci Kristijana Jakića, Andreja Kramarića, Ivana Perišića te autogol Edvina Kuča, čime je nastavljen stopostotni niz. Hrvatska sada ima maksimalnih 12 bodova, jednako kao i Češka, koja je odigrala utakmicu više.

Početkom drugog poluvremena, navijači Crne Gore smješteni na južnoj tribini maksimirskog stadiona podigli su transparent s porukom: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče." Radi se o referenci na stihove iz devedesetih, iz vremena Domovinskog rata koji su glasili:  "Sa Lovćena vila kliče: đe si, srpski Dubrovniče?"

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'
Atmosfera na tribinama tijekom susreta Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
1/8

Nedugo nakon toga, sa sjeverne tribine zaorilo je skandiranje "Ubij Srbina!", zbog čega Hrvatsku vjerojatno očekuje nova kazna. Ovaj incident privukao je veliku pažnju u srpskim medijima, koji su mu dali značajan prostor.

Naslovi u srpskim medijima:
Telegraf: "Skandal u Zagrebu! Na meču Hrvatska - Crna Gora, publika skandirala 'Ubij Srbina'"
Sportal Blic: "Žestok skandal na Hrvatska – Crna Gora! Orilo se: Ubij Srbina"
B92: "Skandal na meču Hrvatska – Crna Gora: 'Ubij Srbina'"
Kurir: "OGROMAN SKANDAL NA MAKSIMIRU: Na utakmici Hrvatska - Crna Gora orilo se 'Ubij Srbina'!"
Mondo: "Hrvati pevali 'Ubij Srbina, Crnogorci se ispričavali za Dubrovnik': Na Maksimiru se redali skandali"

Stošić poslao poruku Cro Copu nakon 'majmune jedan' i incidenta u Areni
Ključne riječi
Srbija Crna Gora Vatreni Reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još