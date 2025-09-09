Iz Crne Gore poruke mira, a u Srbiji skandal. Na Maksimiru se pojavio jedan problem

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je novu uvjerljivu pobjedu. U četvrtom nastupu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. svladala je Crnu Goru rezultatom 4:0. Momčad Zlatka Dalića do trijumfa su odveli pogoci Kristijana Jakića, Andreja Kramarića, Ivana Perišića te autogol Edvina Kuča, čime je nastavljen stopostotni niz. Hrvatska sada ima maksimalnih 12 bodova, jednako kao i Češka, koja je odigrala utakmicu više.

Početkom drugog poluvremena, navijači Crne Gore smješteni na južnoj tribini maksimirskog stadiona podigli su transparent s porukom: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče." Radi se o referenci na stihove iz devedesetih, iz vremena Domovinskog rata koji su glasili: "Sa Lovćena vila kliče: đe si, srpski Dubrovniče?"

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'

Nedugo nakon toga, sa sjeverne tribine zaorilo je skandiranje "Ubij Srbina!", zbog čega Hrvatsku vjerojatno očekuje nova kazna. Ovaj incident privukao je veliku pažnju u srpskim medijima, koji su mu dali značajan prostor.

Naslovi u srpskim medijima:

Telegraf: "Skandal u Zagrebu! Na meču Hrvatska - Crna Gora, publika skandirala 'Ubij Srbina'"

Sportal Blic: "Žestok skandal na Hrvatska – Crna Gora! Orilo se: Ubij Srbina"

B92: "Skandal na meču Hrvatska – Crna Gora: 'Ubij Srbina'"

Kurir: "OGROMAN SKANDAL NA MAKSIMIRU: Na utakmici Hrvatska - Crna Gora orilo se 'Ubij Srbina'!"

Mondo: "Hrvati pevali 'Ubij Srbina, Crnogorci se ispričavali za Dubrovnik': Na Maksimiru se redali skandali"