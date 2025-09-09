FOTO Pogledajte kakvo su rođendansko iznenađenje priredili Modriću. Objavljene slike iz svlačionice

Pobijedivši Crnu Goru, Hrvatska je upisala rekordnu četvrtu pobjedu u isto toliko utakmica kvalifikacija. Za pogotke su zaslužni Kristijan Jakić, Andrej Kramarić, Lovro Majer i Ivan Perišić.
Slavlje je dodatno uveličao 40. rođendan kapetana Luke Modrića. Čitav stadion je skandirao ime kapetana reprezentacije dok je izlazio iz igre. Na semaforu se pojavila i čestitka.
Slavlje se nastavilo i u svlačionici, gdje su mu suigrači priredili posebnu proslavu. Hrvatski nogometni saveze je fotografije slavlja podijelio putem X-a. Nakon još jedne uspješne utakmice svi su se doimali vrlo dobro raspoloženi.
Alongside victory celebrations, #Croatia squad celebrates another major milestone: the upcoming birthday of the iconic team captain @lukamodric10! 🎂🥳#Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/hobS7dzshZ— HNS (@HNS_CFF) September 8, 2025
SIMBOLIKA rezultat 4 0 SRETNO LUKA !!