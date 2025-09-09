Naši Portali
OKRUGLIH 40

FOTO Pogledajte kakvo su rođendansko iznenađenje priredili Modriću. Objavljene slike iz svlačionice

Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
09.09.2025.
u 08:34

Kapetan se, nakon uspješno obavljenog zadatka protiv Crne Gore, mogao posvetiti slavlju sa suigračim i ostalim reprezentativnim suradnicima

Pobijedivši Crnu Goru, Hrvatska je upisala rekordnu četvrtu pobjedu u isto toliko utakmica kvalifikacija. Za pogotke su zaslužni Kristijan Jakić, Andrej Kramarić, Lovro Majer i Ivan Perišić.

Slavlje je dodatno uveličao 40. rođendan kapetana Luke Modrića. Čitav stadion je skandirao ime kapetana reprezentacije dok je izlazio iz igre. Na semaforu se pojavila i čestitka.

Slavlje se nastavilo i u svlačionici, gdje su mu suigrači priredili posebnu proslavu. Hrvatski nogometni saveze je fotografije slavlja podijelio putem X-a. Nakon još jedne uspješne utakmice svi su se doimali vrlo dobro raspoloženi.

FOTO Crnogorci izvjesili neočekivanu poruku: 'Oprosti nam Dubrovniče'
Nogometaši Hrvatske slave pobjedu 4:0 nad Crnom Gorom
1/8
Luka Modrić Vatreni rođendan Kvalifikacije

KU
kuglanje
09:04 09.09.2025.

SIMBOLIKA rezultat 4 0 SRETNO LUKA !!

