Ivica Zubac impresionirao u prvim utakmicama za Pacerse, evo što kažu mediji, trener i suigrači

"U svom debiju Ivica Zubac pokazao je kvalitete koje su ga učinile prioritetom Pacersa". Tako glasi naslov teksta u dnevnom listu Indianapolis Star nakon što je hrvatski reprezentativac odigrao svoju prvu utakmicu za svoj novi NBA klub, pri čemu je svoj prvi koš postigao dvoručnim zakucavanjem.

Doduše, s obzirom na pauzu dulju od 40-ak dana, trener Rick Carlisle nije ga forsirao, ali ga je testirao sa 16 minuta na parketu, za koje vrijeme je Čitlučanin upisao osam koševa, šest skokova i dvije asistencije. Nažalost, Indiana je izgubila od Phoenixa (108:123), no baš u Zupčevoj igri trener Pacersa tražio je razloge za zadovoljstvo. I najbolji hrvatski košarkaš za prošlu godinu bio je priča dana.

– Bilo je to vrlo dobrih 16 minuta. Da je igrao više, zacijelo bi to bio double-double. Bio je faktor u branjenju reketa, njegova dodavanja bila su faktor, on je bio uspješan i finiširanju u reketu. I njegove fizikalije koje su unikatne u ovoj ligi. Morate uzeti u obzir da mu je ovo prva utakmica u posljednjih 40 dana – kazao je Rick Carlisle i dodao:

– Puno toga radimo timski, a ja želim da budemo svjesni toga kada on uđe u reket ili ide prema košu. Ima brze ruke, a može i jako dobro dodati loptu vanjskim igračima. On je unikatan igrač na kojem, u nekoliko situacija, nije sviran prekršaj. Drago mi je bilo vidjeti i to da se on i Andrew Nembhard dobro slažu na terenu, a Nembhard je odigrao spektakularno zabivši 23 koša za samo 17 minuta.

Neposredno prije utakmice, u svojoj izjavi za medije, trener Carlisle je ovo rekao opisujući svoja očekivanja vezana za Zupca:

– Big Zub je unikatna kombinacija visine, mase i vještine. Ima snagu kakvu u centara u ovom klubu nismo vidjeli još od Roya Hibberta, svojedobno dvostrukog All-Star igrača. Dodaje, skače, jako dobro završava u blizini reketa.

S obzirom na to da je Pacersima preostalo još 16 utakmica do kraja sezone, izvjesno je da trener Zupca neće forsirati "do ibera", ali će ga svakako nastojati što više uvesti u svoj sustav igre.

– Moramo ove preostale utakmice iskoristiti najbolje što možemo. U tom smislu moramo nastojati da se Zubac što bolje uigra s našim glavnim igračima.

A već naredne večeri, u porazu protiv New Yorka, Zubac je igrao 28 minuta i upisao 11 koševa, osam skokova te po jednu asistenciju, osvojenu loptu i blokadu. Njegova tranzicija nije bez izazova pa je i sam priznao da je bio nervozan prije debija za novi klub.

- Nakon toliko godina u jednom timu igrati za novi nije jednostavno. Nisam mogao zaigrati odmah nakon razmjene, čekao sam pet tjedana, tako nekako. Htio sam što prije osjetiti kako je nositi ovaj dres i igrati s ovim momcima.

I kako je?

- Svidjelo mi se kako lopte ide u napadu, svi ju dotiču, puno je kretnji i svi su jednako napadački agresivni. Ja sam u svakom napadu uključen sa "pick and rollom" i distribucijom lopti a to je nešto u čemu sam dobar. Mislim da mi sustav igre pruža priliku da iskoristim svoje prednosti. No, svakako moram biti bolji u zagrađivanju jer ne sjećam se kada je netko uhvatio toliko napadačkih skokova poput Mitchella Robinsona.

Kad je na presici novinar postavio pitanje postavljanja blokova, što je trener Carlisle nazvao "kostolomnim", glavom je, uz smiješak, tu konstataciju odboravao i suigrač Jarace Walker.

- Imam osjećaj da sam uvijek bio dobar u postavljanju blokova i kuteva kretnji koji iza toga proizlaze. Još tamo dok sam igrao za Lakerse imao sam sreću igrati s Tysonom Chandlerom koji je bio jako dobar u tome i koji mi je govorio što mi je za činiti u odnosu na način kako se suparnička obrana od toga brani. No, ja nisam još uvijek na 100 posto jer bez obzira koliko vi trenirati iza scene, igrati utakmice je nešto drugo. A s obzirom s koliko ritma i tempa momčad igra, to je definitivno nešto na čemu moram raditi.

A što to doista Pacersima donosi visoki Hrvat kazao je upravo i Jarace Walker:

- On čini našu igru lakšom. Odličan je u igri "pick and rolla", stalna je opasnost po suparnički koš jer se dobro otvara na lob dodavanja. Radi pritisak na obruč, odlično igra leđima košu.