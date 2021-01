Ivica Kostelić otkrio što najviše cijeni kod Zubčića: Ta je osobina zlatna

Treći put u karijeri Filip Zubčić osvojio je drugo mjesto u Adelbodenu. Na pozornici na kojoj je lani prvi put u karijeri ušao među trojicu najboljih, najbolji hrvatski skijaš jučer se izborio za svoje sedmo postolje.

U dva dana Zubčić je dvaput osvojio drugo mjesto i, da ovo nije razdoblje životne veleslalomske forme Alexisa Pinturaulta, bile bi to i pobjede. No bit će Filipovih pobjeda još, povrh one dvije dosad ostvarene, u japanskoj Naebi i talijanskoj Santa Caterini.

U oba adelbodenska nastupa Zubčić je iz prvog u drugi lauf napredovao. U petak je nakon prve vožnje bio treći, a u subotu peti, no onda su uslijedili beskompromisni nastupi u drugom laufu.

– Stvarno sam odlično odradio drugu vožnju, što nije bilo lako jer je vidljivost bila lošija. Napao sam od starta maksimalno, a kada sam pogriješio u srednjem dijelu, pokušavao sam dići tempo i na kraju sam odlično odradio onaj luk gdje su svi puno gubili – kazao je Zubčić.

Nezgodan pad Tommyja Forda

Ovaj put prebrodio je Filip i jednu psihološki neugodnu situaciju. Naime, neposredno nakon što će startati naš skijaš, vrlo nezgodno pao je Tommy Ford.

Štoviše, Amerikanac je pao na glavu pa je u nesvijesti odsklizao u mrežu i pokupio pri tome još i dva pripremača staze. S obzirom na to da je po Forda stigao helikopter, da bi ga prevezao u najbližu bolnicu, i da je ta pauza trajala pola sata, Zubčiću je bilo jasno da se njegovu prethodniku dogodilo nešto vrlo loše. A to zacijelo baš i nije mentalno ugodna situacija za onoga koji nastupa sljedeći, o čemu smo porazgovarali i s ljudima iz Filipova tima.

– Čim je pauza toliko duga, a vidite još i helikopter, znate da se dogodilo nešto loše. Uostalom, Filip je baš tu završnu strminu vozio nešto lošije, tamo gdje se Amerikanac skršio. Kada se dogodi takva pauza, važno je da se skijaš proba ugasiti pa opet “napaliti”, jer ne možete ostati “napaljeni” pola sata. U tom smislu bili su korektni ovi iz FIS-a dozvolivši mu dva intervala od po minutu i pol da se spremi za start nakon tako duge pauze – kazao nam je Zubčićev trener Marko Šuman.

– Te situacije neugodne su mentalno jer čim vidite helikopter znate da se netko dobro razbio. Osim toga, takve situacije smetaju i koncentraciji jer vi sebe uoči starta morate dovesti do napetosti koju ćete iskazati u vožnji. A kada ti kažu da je prekid, a ti ne znaš hoće li nastavak biti za pet minuta ili pola sata, teško je ponovno vratiti tu potrebnu mentalnu napetost i koncentraciju, no Filip je to uspio. Mi smo mu odmah rekli da na toj strmini ne treba ništa riskirati i zato je on taj dio opreznije vozio, a tako je bilo s još barem 20-ak skijaša iza njega – ustvrdio je trener savjetnik reprezentacije Ivica Kostelić, koji je posebno naglasio ovo:

Danas je na rasporedu slalom

– Kod Zube najviše cijenim njegovu borbenost. To je zlatna osobina za sportaša, za one koji su na vrhu. Njegova druga subotnja vožnja bila je vrlo borbena, a postolje mu je pak donijelo sjajno izvedeni luk pri ulasku u završnu strminu. Od svih 30 jedino su on, Pinturault i donekle Feller to dobro izveli.

Inače, nakon prvog laufa vodeći je bio Švicarac Loic Meillard, koji je na koncu završio na trećem mjestu (+1.65) što ovaj put nije mogao proslaviti s publikom jer nje – iz protuepidemijskih razloga – nije bilo kao prethodnih godina kada bi se u ciljnoj ravnini okupilo i po 25.000 promatrača.

A slavio je, drugi dan zaredom, Pinturault (-1.26), kojem je to bila 33. pobjeda u Svjetskom kupu, a 17. u veleslalomu. Ovosezonski cilj Francuzu je pobjeda u ukupnom poretku Svjetskog kupa, u kojem je trenutačno vodeći sa 675 bodova, ispred Norvežanina Kildea (560) i Švicarca Odermatta (501).

Na toj listi Zubčić je četvrti s 455 bodova, a na onoj veleslalomskoj zauzima treće mjesto (368 bodova), iza Pinturaulta (440) i Odermatta (368).

Filip danas na istoj stazi vozi slalom (10.30), zajedno s Rodešom, Vidovićem i Samuelom Kolegom.