Mandžu čeka novi veliki transfer? Jedan se strateg voljan i kladiti da će tako završiti

Zimski prijelazni rok je u tijeku, a Juventus traži napadača koji bi mogao mijenjati Alvara Moratu. Tako barem tvrde talijanski mediji, čiji novinari ističu da će Stara dama morati potražiti pomoć kako nakon devet uzastopnih sezona ne bi iz ruku ispustila Scudetto.

Budući da je slobodan igrač, u njihovim se kombinacijama sve češće spominje i Mario Mandžukić, nekadašnji hrvatski reprezentativac, kojeg je iz kluba praktički potjerao Maurizio Sarri jer je favorizirao neke druge, svoje igrače.

No, Sarrija u klubu više nema, igračima dirigira Andrea Pirlo, kojemu se zasigurno ne sviđa pogled na tablicu, a kaže da je Juventus trenutačno tek na petoj poziciji.

U tom smislu rečeno, ne bi ni Pirlo olako rekao ne igraču koji poznaje prilike, kako u klubu, tako i u talijanskome nogometu budući da je tamo ostavio dubok trag.

To mišljenje dijeli i Christian Bucchi, bivši strateg Sassuola, Beneventa i Empolija, koji je u petak tijekom emisije "Up and Down" na postaji Radio Bianconera silno nahvalio Mandžu.

- Tko bi trebao biti zamjenik Morate? Čuo sam puno glasina da će Juventus nastojati dovesti Quagliarellu, ali moje je mišljenje da treba krenuti od Mandžukića. Nisu ga trebali otjerati iz kluba, Juventus je od tada oslabljen.

Bio je od neprocjenjive vrijednosti, odrađivao je jako puno prljavog posla, omogućavao drugima da zabijaju, napose Higuainu.

Budući da se spominju bivši igrači, ja bih se kladio na Mandžu - kazao je Bucchi, dok istu glasinu o zanimanju Juvea prenose i pojedini tamošnji portali

Tako povratak Marija Mandžukića u Juve zaziva i kolumnist Calciomercata Marcello Chirico, ali svoju kombinaciju vrte i španjolski novinari. Primjerice, Don Balon tvrdi da je Mandži za petama još jedan njegov bivši klub, madridski Atletico!