Ivančević: Ne znam odakle priče o mojem kraju, spremam se za Tokio

Za razliku od većine kvalitetnih atletičarki kojima je sezona u punom jeku, Andrea Ivančević, aktualna hrvatska rekorderka na 100 (11,30) i 110 metara prepone (12,85) na godišnjem je odmoru.

Uzela je stanku od atletike. Ne zbog ozljede, nego zbog privatnih razloga. I ne, nije objavila kraj karijere kako neki nagađaju.

– Ne znam otkud ta nagađanja. Kad bude kraj karijere, javno ću to reći. Istina je da sam uzela stanku, ali istina je i da i dalje treniram. Ne za natjecanje, ali da za održavanje kondicije. Stanku sam uzela jer je suprug dobio posao u Londonu i tamo sam se preselila. Znate kako to ide kada dođete u novu državu, novi grad. Treba puno vremena da si posložite život, a dok to traje, ja ne mogu ozbiljno trenirati – rekla je Andrea.

Ne ide na SP u Dohu

U karijeri je propustila puno velikih natjecanja, od europskih do svjetskih prvenstava. Tako ove sezone neće ići na Svjetsko prvenstvo u Dohu, ali Olimpijske igre u Tokiju vjerojatno neće propustiti.

– Radim na tome da odem na Igre. Već sam kontaktirala neke atletske klubove u Londonu u kojima bih mogla kvalitetno trenirati. Ne želim mijenjati trenera Igora Čordaša i želim i dalje trenirati prema njegovu planu i programu. Tko zna, možda se vratim već za sljedeću dvoransku sezonu. Znat će se sve više-manje za nekoliko mjeseci. Do tada se vodim kao atletičarka koja je samo uzela stanku od natjecanja – odlučno kaže Andrea.

Do 15. godine bila je gimnastičarka, a atletiku je počela trenirati sa 16 godina. Naime, kako u gimnastici nije postigla očekivane rezultate, prebacila se u drugi sport u kojem je bila puno uspješnija.

Već kao kadetkinja rušila je hrvatske rekorde i počela nastupati na svim velikim atletskim natjecanjima. I tako sve do seniorske kategorije.

Kada je pitate za najveći peh, odmah će spomenuti SP u Pekingu 2015. Bila je u sjajnoj formi, u polufinalnoj utrci povela je i finale se već smiješilo kada je nogom zakačila pretposljednju preponu i utrku završila u suzama.

Ni govora o kraju

– Sprint je disciplina u kojoj stanka od godinu-dvije ne predstavlja nikakav problem. Uostalom, zbog ozljede propustila sam čak dvije sezone pa sam se vratila bolja nego ikad. Moje tijelo jako dobro pamti treninge, još imam dobru kondiciju, a ponavljam i svaki dan nešto treniram. Neću se sigurno zapustiti – zaključila je Andrea.

U njezin povratak na stazu ne sumnja ni njezin trener Igor Čordaš.

– Kada smo razgovarali o stanci, nije bilo govora o kraju karijere. Tako da, nemojte se iznenaditi budete li Andreu vidjeli na stazi olimpijskog stadiona u Tokiju – istaknuo je Čordaš.

Andrea će silno nedostajati hrvatskoj reprezentaciji na Kupu nacija u Varaždinu 10. i 11. kolovoza. Jer, ženski sprint bez nje nije isti. Ivana Lončarek, koja je po rezultatima odmah do Andree, povratnica je nakon operacije i njezini rezultati nisu na razini na kojoj su bili kada je bila u top-formi.

– Sigurno bi nam Andrea donijela vrijedne bodove za ostanak u Drugoj ligi. Ovako, bit će gusto – zaključio je Čordaš.