Ivana Habazin u šoku: Prijete nam, ovdje se ne osjećam sigurno!

U petak je u američkom Flintu najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin na svojoj koži osjetila svu prljavštinu svijeta profesionalnog boksa.

Oko “plemenite vještine” puno je makijavelista i bešćutnih likova, a jedan takav udario je s leđa Ivanina trenera i teško ga ozlijedio.

Nažalost, ovo što se dogodilo Jamesu Ali Bashiru samo je vrhunac priče u kojoj je hrvatska boksačica trebala biti samo broj na stazi slave tamnopute Claresse Shields koja je postala poslovni projekt.

Pod policijskom pratnjom

Do trenutka napada na trenera Bashira borba između svjetske prvakinje Shields i izazivačice Habazin bila je medijski podcijenjena kao što su to obično sve borbe boksačica. No onda je to postao boksački događaj dana u svijetu, na što se osvrnuo i Ivanin prvi trener Vlado Božić s kojim je ona i dalje u kontaktu.

– Ironija cijele priče je ta da je sada veće zanimanje za taj meč nego što se to moglo zamisliti. Dakle, treba se dogoditi nešto monstruozno, da se čovjeku strga jagodična kost u jednom kukavičkom napadu, pa da se za jednu žensku borbu za svjetski naslov zainteresiraju i svjetski mediji. To vam je samo pokazatelj koliko je ovaj svijet devijantan u svojoj srži.

A moralna devijacija, a i neka vrsta umnog pomaka u ekstrem jest i ono što je izgovorila Claressa Shields:

– Ivana je OK, njoj se nije ništa dogodilo i mogla bi se boriti. Neka si dovede zamjenskog trenera.

Tamnoputa gospođica, miljenica američke boksačke scene, ili je zemljovidno nepismena ili je priglupa.

Kako da u istom danu Ivana nagovori i dovede od Zagreba do Detroita, recimo, Vladu Božića, i da ovaj istu večer nastupi kao njen zamjenski trener. Na tu temu negdje usred svoje besane noći javila nam se Ivana sljedećom porukom:

– Oni su sada ponudili velik novac da pristanem na borbu, ali to bi bilo izvan svake pameti. Ja ne znam tko uopće može i pomisliti da bih ušla u borbu za dva pojasa prvaka nakon svega što se dogodilo mom treneru. Ovo je sada stvar principa.

Tako su rezonirali i čelnici organizacije WBC za čiji pojas su se Amerikanka i Hrvatica trebale boriti pa su otkazali tu borbu.

– WBC se zgraža nad ovim užasnim napadom koji se dogodio prigodom službenih aktivnosti vezanih uz ovu priredbu. Nadamo se da će nadležne američke institucije time ozbiljno zakonski pozabaviti.

A to bi značilo da će dotični kukavni napadač – koji je Bashira udario s leđa – biti kazneno gonjen zbog nanošenja teških ozljeda koje su rezultirale operacijom rekonstrukcije lica Ivanina trenera. Isto tako, a i to će ovisiti o Bashiru, odgovornost mora snositi i promocijska kuća koja stoji iza priredbe (Salita Promotions) i koja je očito podbacila kada je u pitanju osiguranje događaja i to još u gradu koji se “diči” jednom od najviših stopa kriminala u SAD-u.

– Osiguranja nije bilo nigdje, u tom smislu čak su i priredbe po klubovima bolje organizirane. Claressa i tim oko nje jako su loš primjer jer nemaju nikakvog stila ni kulture ponašanja. Neposredno prije službenog vaganja moj trener otišao je pogledati Claressinu težinu te je tada s Claressinom sestrom izmijenio neke riječi. Ne znam kako su članovi njezine obitelji i njezini prijatelji uopće mogli do pozornice – ustvrdila je Ivana koja je sve do dva sata iza ponoći bila u bolnici uz svog trenera.

Nakon toga, ona i članovi njezina tima, uz policijsku pratnju, preseljeni su u drugi hotel u kojem bi se trebali osjećati sigurnije. No Ivana je priznala da se ne osjeća sigurno.

– Stalno nam prijete ljudi koji govore da me strah boriti se jer bi me Claressa razbila. Ne osjećam se sigurnom dok sam ovdje.

Nakon što je vidjela da joj Claressa sugerira da si uzme drugog trenera, Ivana je odgovorila “trash talkom”:

Moral važniji od novca

– Možeš pričati s tim prljavim ustima što god hoćeš, no kada se moj trener oporavi, u ringu ćemo biti samo ti i ja. Želim vidjeti koliko si jaka kada nemaš svoju pratnju oko sebe. Tada ćeš vidjeti koliko se ja ne bojim osobe bez klase kao što si ti. Claressa, naš dan će doći.

Referirala se tako Ivana i na činjenicu da je ovo druga odgoda njihove borbe. Prva se trebala dogoditi u srpnju pa je otkazana zbog navodne Claressine ozljede, a možda i zbog problema sa skidanjem kilaže. Nažalost, i drugi je termin propao, a s njim i četiri mjeseca Ivaninih priprema u Kolumbiji.

– Ja sam s ovim puno izgubila, no meni je sada najvažnije što će biti s mojim trenerom.

Kazala je ovo Ivana puno prije no što je saznala da je WBC otkazao njihovu borbu i time je pokazala ljudskost nasuprot potencijalnoj zaradi karijere koja je mogla biti uvišestručena da je pristala boriti se bez svog trenera.