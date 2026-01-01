Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
'POSEBAN KLUB'

Ivan Rakitić: Nisam se rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac

Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
01.01.2026.
u 17:34

"Svima zahvaljujem na povjerenju. Nemam ja njima što govoriti, oni puno bolje od mene znaju što je Hajduk. Ja se nisam rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac, to je činjenica. Naš klub ima nešto posebno - kad ovdje dođeš, tu i ostaneš", rekao je Rakitić.

Hajduk je prvog dana nove godine na HDTV-u emitirao prigodnu novogodišnju emisiju u kojoj su sudjelovali brojni istaknuti ljudi iz kluba.

Među njima je bio i Ivan Rakitić, koji se osvrnuo na svoju bogatu igračku karijeru, ali i na aktualno stanje u Hajduku, gdje danas obnaša funkciju tehničkog direktora. Poseban naglasak stavljen je na snažnu podršku navijača.

"Svima zahvaljujem na povjerenju. Nemam ja njima što govoriti, oni puno bolje od mene znaju što je Hajduk. Ja se nisam rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac, to je činjenica. Naš klub ima nešto posebno - kad ovdje dođeš, tu i ostaneš", rekao je Rakitić.

Splitski klub godinu zaključio s više od 125 tisuća članova. U klubu se nadaju da će se taj broj u 2026. godini dodatno povećati.

"Nadam se da svi ti članovi vide koliko mi ovdje radimo i koliko se trudimo; ne samo igrači, nego i mi u uredima. Svi smo tu zajedno, svi živimo za naš Hajduk i nadam se da ćemo imati još više članova", rekao je Rakitić.

Ključne riječi
Hajduk Ivan Rakitić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!