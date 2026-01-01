Ivan Rakitić: Nisam se rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac

Hajduk je prvog dana nove godine na HDTV-u emitirao prigodnu novogodišnju emisiju u kojoj su sudjelovali brojni istaknuti ljudi iz kluba.

Među njima je bio i Ivan Rakitić, koji se osvrnuo na svoju bogatu igračku karijeru, ali i na aktualno stanje u Hajduku, gdje danas obnaša funkciju tehničkog direktora. Poseban naglasak stavljen je na snažnu podršku navijača.

"Svima zahvaljujem na povjerenju. Nemam ja njima što govoriti, oni puno bolje od mene znaju što je Hajduk. Ja se nisam rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac, to je činjenica. Naš klub ima nešto posebno - kad ovdje dođeš, tu i ostaneš", rekao je Rakitić.

Splitski klub godinu zaključio s više od 125 tisuća članova. U klubu se nadaju da će se taj broj u 2026. godini dodatno povećati.

"Nadam se da svi ti članovi vide koliko mi ovdje radimo i koliko se trudimo; ne samo igrači, nego i mi u uredima. Svi smo tu zajedno, svi živimo za naš Hajduk i nadam se da ćemo imati još više članova", rekao je Rakitić.