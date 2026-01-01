I Torcida je u TOP 10: Evo koja je najbolja navijačka skupina na svijetu u prošloj godini

Poznata navijačka YouTube stranica UltrasWorldTV, objavila je trosatni video s izborom deset najboljih navijačkih skupina na svijetu u 2025. godini. Organizatori izbora su, prema vlastitom objašnjenju, u obzir uzimali kontinuitet, masovnost, koreografije, gostovanja i uticaj koji skupine imaju na identitet kluba. Top 10 lista izgleda ovako: Slavia Prag, Raja Casablanca, Hajduk Split, Wydad Casablanca, Crvena zvezda, Widzew Lodz, Legia Varšava, Marseille, Sparta Prag i Lech Poznan.

Kada se nad stadionom Letná u Pragu, zdanju koje je mijenjalo imena od Generali Arene do današnje epet ARENE, počne spuštati sumrak, a reflektori obasjaju travnjak, na tribinama se rađa oluja. To nije samo buka, to je simfonija odanosti i prkosa koja se s tribina prelijeva na teren i tjera krv u žile igračima u crvenim dresovima. Navijači Sparte Prag, smatrani jednom od najjačih navijačkih baza u Srednjoj Europi, pretvaraju svaku domaću utakmicu u audiovizualni spektakl koji ledi krv u žilama protivnika. Stadion postaje more crvene i bijele boje, ispunjeno neprekidnim skandiranjem, ritmičnim udarcima bubnjeva i gustim dimom baklji koje noćno nebo boje u vatrene nijanse. Njihova strast je opipljiva, energija zarazna, a atmosfera koju stvaraju često se opisuje kao dvanaesti igrač koji je Sparti donio nebrojene pobjede. Upravo ta sirova, nefiltrirana emocija ono je što ih čini legendarnima, ali i opasnima.

Srce te oluje čini moćna i iznimno organizirana "ultras" kultura, koju mnogi poznavatelji navijačke scene često uspoređuju sa srpskom, poznatom po beskompromisnom pristupu i fanatičnoj predanosti. Skupine poput "Ultras Sparta", "Red Pirates Sparta" i "Frakce Rudý Úder" predstavljaju tvrdu jezgru koja diktira ritam navijanja i organizira spektakularne tifo koreografije. Ovi vizualni prikazi, koji se protežu preko čitavih tribina, nisu samo ukras, već poruke ponosa, povijesti i nerijetko provokacije upućene rivalima.

Sparta Prag nije samo nogometni klub; on je institucija i simbol češkog nogometa. S ukupno trideset i šest naslova državnog prvaka i dvadeset i sedam osvojenih kupova, Sparta je najuspješniji klub u zemlji i jedan od najtrofejnijih u cijeloj Srednjoj Europi. Navijački ponos hrani se sjećanjima na "zlatno razdoblje", posebice ono iz šezdesetih godina prošlog stoljeća, kada su okosnicu čehoslovačke reprezentacije činili upravo igrači Sparte. Nostalgija za tim vremenima, kao i ponos na legende koje su nosile crveni dres, poput Petra Čecha, Pavela Nedvěda i Tomáša Rosickog, stvara neraskidivu vezu između prošlosti i sadašnjosti, dajući navijačima osjećaj pripadnosti nečemu većem od samog sporta.

No, kao i kod mnogih strastvenih navijačkih priča, i ova ima svoju tamnu stranu, onu koja izaziva zgražanje i baca sjenu na sve ono pozitivno. Kontroverze koje prate navijače Sparte često prelaze granice sportskog rivalstva i zalaze duboko u politički ekstremizam. U kolovozu 2008. godine šokirali su javnost isticanjem transparenta podrške haškim optuženicima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, činu od kojeg se uprava kluba ogradila, ali koji je ostavio neizbrisivu mrlju na njihovom ugledu. Sličan skandal ponovio se 2022. godine, kada su na tribinama razvili zastave s kartom Kosova, što je izazvalo poseban revolt s obzirom na to da su u tom trenutku za Spartu igrala čak četiri albanska nogometaša.

Reputacija Sparinih navijača kao skupine sklone incidentima nije ograničena samo na Češku, već se proteže diljem Europe, a jedan od najzanimljivijih primjera njihove spremnosti na akciju dogodio se u sukobu sa zadarskom navijačkom skupinom Tornado. Nakon što su navijači Tornada, prema izvještajima, oštetili grafite Sparte u Pragu, uslijedio je brz i organiziran odgovor. U listopadu 2025. godine, ultras skupina Sparte uzvratila je udarac na gostujućem terenu, uništavajući murale posvećene Tornadu u samom Zadru.

Glavni ventil za ispoljavanje navijačkih strasti, ali i agresije, svakako je "Vječni derbi" protiv gradskog rivala Slavije Prag. Susreti ova dva kluba predstavljaju vrhunac sezone u češkom nogometu i redovito su popraćeni napetom atmosferom, pirotehničkim ludilom, ali i nasiljem na tribinama i izvan njih. Upravo zbog takvih izgreda, koji narušavaju ugled kluba i lige, Sparta se često nalazila na udaru disciplinskih tijela. Češki nogometni savez je tako 2015. godine, nakon serije navijačkih nereda, kaznio klub s dvije utakmice igranja pred praznim tribinama i značajnom novčanom kaznom. To je cijena koju klub plaća za nekontroliranu strast svojih najvatrenijih pristaša, cijena koja pokazuje tanku liniju između podrške i štete.