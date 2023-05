Ivan Leko: Ovo su mi bili najteži mjeseci u životu, prihvaćam da me i vrijeđaju

Prvi put u zadnjih 18 godina, nogometaši Hajduka dvije su godine uzastopce osvajači Hrvatskog nogometnog kupa. U riječkom finalu, Hajduk je slavio protiv Šibenika 2:0. Pobjeda nad Šibenikom bila je zapravo očekivana jer je razlika u kvaliteti ovih dviju momčadi ipak prevelika. Nadali su se Šibenčani nekom ludom scenariju u kojem bi eventualno tražili svoju priliku, no u ozračju kakvo je priredila Torcida jučer na Rujevici, to se jednostavno nije moglo dogoditi.

Livaja virtuoz

A sve je zapravo u Rijeci bilo na strani splitske momčadi. Kontrolirao je Hajduk igru od prve minute, no utakmicu su definitivno stavili pod svoju kontrolu tek nakon nešto malo više od sat vremena. Marko Livaja u maniri velemajstora je primio loptu u šibenskom šesnaestercu, ona je došla do Melnjaka koji je u 64. minuti iz neposredne blizine zabio za vodstvo Splićana. Bio je to zapravo znak za početak slavlja koje je dodatno zaslađeno u sudačkoj nadoknadi utakmice kada je Marko Livaja s bijele točke postavio konačan omjer.

A razlike u kvaliteti svjestan je i Damir Čanadi, trener Šibenika.

- Nismo bili konkretni prema naprijed, iako smo bez lopte u taktičkom smislu odigrali dobro. Ništa im nismo dopustili, no kada Livaja pokaže onakvu individualnu kvalitetu, onda nemate što kazati. I mi bismo s takvim igračem bili puno bolji. Moji igrači bi se poskliznuli, a Livaja nije - kazao je Čanadi.

Imate li dojam da su se vaši igrači ipak malo uplašili važnosti utakmice?

- Nismo navikli igrati u ovakvom ozračju. Prvih 15 minuta imali smo sve pod kontrolom. Nismo bili preplašeni, ključna je bila kvaliteta koju ima Hajduk. Plasman u finale velika je stvar za Šibenik, na tom putu dobili smo Dinamo i Goricu. Po onome što nam se dogodilo u zadnje vrijeme, mogao bih napisati knjigu. Ovaj klub može se stabilizirati preko druge lige. Novi investitori žele graditi novu priču, nije sve tako loše. Ne znam hoću li ostati u Šibeniku i sljedeće sezone, mora razgovarati s čelnicima kluba - zaključio je Čanadi.

Ivan Leko bio je miran, opušten i zadovoljan.

- Ovo je veliko. Kod nas se zadnjih tjedana priča o tome kako je osvajanje kupa utješna nagrada. Ne bih to kazao. Deset godina nismo osvojili ništa. Lani smo bili drugi i osvojili kup. Sada smo to ponovili. Polako se vraća taj pobjednički mentalitet. Nije ovo bila neka utakmica posebno lijepa za gledati. No, ovako se igraju finala, ovako se osvajaju trofeji. Imali smo jako teških trenutaka. Ovo me jako podsjetilo na Varaždin 2001. godine, cijeli stadion u bijelom, pola Splita ovdje, ponosan sam na sve. Znamo da smo par koračića bolji nego što smo bili u prvom mjesecu. Neka svi proslave s obiteljima i prijateljima - počeo je Leko.

Koliko je teško igrati unaprijed dobivene utakmice?

- Skoro tri tjedna te su se stvari komunicirale možda i previše otvoreno. Meni je ovaj klub sve i nikoga nismo htjeli lagati. Mi smo u ovom finalu zapravo puno toga imali za izgubiti. Ovakve je utakmice najteže igrati.

Jeste li se u jednom trenutku uplašili s obzirom na to da vam je više od sat vremena trebalo da zabijete pogodak?

Stresan posao

- Uvijek trener razmišlja o takvim stvarima, što ako primite pogodak. Nije bilo lako, jer nikada ne znate što će se dogoditi. Važno je bilo ostati miran.

Vaš posao je vjerojatno jedan od najstresnijih, koliko će vam ovaj trofej smanjiti taj stres?

- Nemam pojma. Možda sam najsretniji na svijetu što sam osvojio trofej s Hajdukom. Otac me s dvije godine doveo u klub. Ne fotografiram se, niti objavljujem po društvenim mrežama. Prihvaćam da me i vrijeđaju. Svjesno sam ušao u ovu priču. Ovo je bilo najtežih nekoliko mjeseci u mom životu, no sve bih ponovio zbog ovog osjećaja. Vridilo se rodit... - kazao je Leko i nastavio:

- Da mi je netko na početku kazao da ću osvojiti kup i biti drugi, odmah bih potpisao.

Biste li to potpisali i za sljedeću sezonu?

- Ne bih...

Hoćete li se počastiti nečim posebnim?

- Evo, uzeo sam pivo...