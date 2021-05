Ivan Kvesić izborio nastup na Olimpijskim igrama

Unatoč tome što ga je sa 3:2 pobijedio u vrlo uzbudljivom polufinalu Prvenstva Europe, Turčin Ugur Aktaš pomogao je Ivanu Kvesiću da se plasira na Olimpijske igre.

Bio je to dan u kojem su svi oni koji rade u Hrvatskom karate savezu, bolje reći u cijeloj domaćoj karate zajednici, navijali za jednog turskog karataša i to na Prvenstvu koje se održava u Hrvatskoj. U Poreču.

Dakako, navijali su za njega samo do polufinala jer njegov ulazak među četiri najbolja značio je da je trostruki europski prvak skupio dovoljno bodova da na poluteškaškoj rang-listi bude prvi. A to je značilo da je iz olimpijske utrke eliminirao Iranca Poorshaba koji jest plasiran ispred našeg Ivana, ali kako se poluteška i teška u Tokiju spajaju on neće moći nastupiti na Olimpijskim igrama. Jer, vizu za Tokio s ovakovim ishodom izborio je njegov sunarodnjak Ganjzadeh koji će na olimpijskom turniru nastupiti kao, bodovno, vodeći teškaš svijeta.

Nakon svega, Ivan je pred novinare izašao pomiješanih osjećaja. Sretan zbog plasmana na Olimpijske igre, a tužan što neće imati priliku boriti se za europsko zlato, jedino europsko odličje koje mu nedostaje. A gorak okus ostao mu je zbog toga što niti na domaćem terenu nije uživao autoritet aktualnog svjetskog prvaka jer su sporne sudačke odluke išle protivniku u korist.

- Sretan sam zbog plasmana na Olimpijske igre, ali mi ostaje gorak okus nakon ovog polufinala u kojem sam, smatram, oštećen. Plasirao sam dobru nogu u glavu koja nije suđena. Bilo je to kod 2:2 i da je suđeno poveo bih sa 5:2 i ta bi borba otišla u drugom smjeru.

Sve do međusobnog dvoboja, Ivan je morao navijati za svog polufinalnog suparnika jer ga je samo njegov plasman među četiri najbolja vodio u Tokio.

- Vidio sam da ima odličan ždrijeb, da do polufinala nema ozbiljnog konkurenta, pa sam bio siguran da će doći u polufinale. Znam da je i on znao da je meni važan i njegov domet no nismo o tome razgovarali jer nas dvojica baš i ne pričamo.

Da bi izborio polufinale, Ivan je morao ukloniti tri prepreke. Najprije Danca Friis-Pedersena (3:0), potom Framcuza Abdesselema (3:0) i u četvrtfinalu Nizozemca Timmermansa (0:0) kojeg je pobijedio na sudačko preglasavanje (5-0) jer je bio aktivniji natjeravši suparnika na dva uzmicanja iz borilišta.

- Od ta tri meča meni je najvažniji bio onaj u drugom kolu protiv Francuza koji me pobijedio u dva prethodna naša ogleda. Premda imam pozitivan skor, on mi ne odogvara no protiv njega sam se "nabrijao" i dominantno pobijedio.

Ako bi mogao birati, Ivan bi zacijelo izabrao Olimpijske igre umjesto europskog zlata.

- Prvenstva Europe su svake godine, a Olimpijske igre svake četiri a za karate će možda ovo biti i jedini put jer našeg sporta već u Parizu 2024. neće biti. A to što je kontinentalno prvenstvo svake godine bit će mi samo dodatni motiv da nastavim trenirati iza Olimpijskih igara. Sigurno neću stati dok ne osvojim europsko zlato.

A ovog ljeta bit će u prilici osvojiti olimpijsku medalju, ali u stravičnoj konkurenciji.

- Upravo ovdje svoju vizu potvrdio je teškaški prvak svijeta i Europe Nijemac Horn, ušao je i Aktaš te Iranac, koji je aktualni doprvak svijeta i bivši prvak te Japanac koji je 2016. bio prvak svijeta. Bit će to sama elita, no ja vjerujem da u tom društvu imam što tražiti i ništa drugo me neće zadovoljiti osim medalje.

Još jednu medaljašku priliku imat će Ivan u petak, u momčadskim mečevima.

- Imamo u ždrijebu Ukrajince i Talijane i morat ćemo zapeti maksimalno. Ja se hoću fokusirati na taj moj meč u subotu, za broncu u mojoj kategoriji, no pokušat ću maksimalno pomoći i momčadi.