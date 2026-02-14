Biste li ovdje živjeli? Otok traži nove stanovnike: Nudi kuću, 18.000 eura...

Suvremeni se svijet sve intenzivnije bori s depopulacijom. Demografsko urušavanje, starenje populacije i selidba u gradove rezultiraju pustim selima i zabačenijim područjima. Depopulacija je kompleksan socijalni i ekonomski problem s obzirom na to da prazna naselja znače, između ostaloga, zatvorene škole i nestanak lokalnih obrta. Taj proces pogađa mnoge dijelove Europe, a među njima i jedno mjesto koje ima kristalno čisto more te mirnu atmosferu.

Udaljeni grčki otok Antikitera, na kojem živi oko 45 stalnih stanovnika, pokrenuo je ambicioznu inicijativu kako bi preokrenuo ozbiljnu krizu depopulacije. Naime, nudi se niz poticaja mladim obiteljima i kvalificiranim radnicima spremnima tamo se preseliti, piše Greek City Times.

U sklopu programa, nudi se besplatan smještan, odnosno kuća i parcela zemlje, za cijelo vrijeme boravka. Uključene su i osnovne namirnice, kao i 500 eura mjesečno po kućanstvu tijekom prve tri godine - ukupno 18.000 eura. Većina sadašnjih stanovnika starija je od 50 godina, a djece gotovo da i nema te je zbog toga cilj oživjeti zajednicu, zadržati školu, održati lokalne trgovine i sačuvati kulturnu baštinu.

Poticaji su namijenjeni mladim obiteljima s djecom i stručnjacima poput pekara, ribara, građevinara ili poljoprivrednika koji mogu održavati ključne usluge na otoku. Nakon razgovora, bit će odabrano pet obitelji. Prema podacima iz siječnja ove godine, još se nitko nije uselio u sklopu programa, no interes postoji.