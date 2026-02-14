Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NIZ POTICAJA

Biste li ovdje živjeli? Otok traži nove stanovnike: Nudi kuću, 18.000 eura...

Antikitera
Foto: Alexey Komarov/Wikimedia Commons
1/2
Autor
Dora Taslak
14.02.2026.
u 15:37

Većina sadašnjih stanovnika starija je od 50 godina, a djece gotovo da i nema

Suvremeni se svijet sve intenzivnije bori s depopulacijom. Demografsko urušavanje, starenje populacije i selidba u gradove rezultiraju pustim selima i zabačenijim područjima. Depopulacija je kompleksan socijalni i ekonomski problem s obzirom na to da prazna naselja znače, između ostaloga, zatvorene škole i nestanak lokalnih obrta. Taj proces pogađa mnoge dijelove Europe, a među njima i jedno mjesto koje ima kristalno čisto more te mirnu atmosferu. 

Udaljeni grčki otok Antikitera, na kojem živi oko 45 stalnih stanovnika, pokrenuo je ambicioznu inicijativu kako bi preokrenuo ozbiljnu krizu depopulacije. Naime, nudi se niz poticaja mladim obiteljima i kvalificiranim radnicima spremnima tamo se preseliti, piše Greek City Times.

U sklopu programa, nudi se besplatan smještan, odnosno kuća i parcela zemlje, za cijelo vrijeme boravka. Uključene su i osnovne namirnice, kao i 500 eura mjesečno po kućanstvu tijekom prve tri godine - ukupno 18.000 eura. Većina sadašnjih stanovnika starija je od 50 godina, a djece gotovo da i nema te je zbog toga cilj oživjeti zajednicu, zadržati školu, održati lokalne trgovine i sačuvati kulturnu baštinu.

Poticaji su namijenjeni mladim obiteljima s djecom i stručnjacima poput pekara, ribara, građevinara ili poljoprivrednika koji mogu održavati ključne usluge na otoku. Nakon razgovora, bit će odabrano pet obitelji. Prema podacima iz siječnja ove godine, još se nitko nije uselio u sklopu programa, no interes postoji. 

Antikitera
Antikitera
Foto: Google Maps

Ključne riječi
depopulacija Otok Grčka

Komentara 2

Pogledaj Sve
SI
sisavac
19:20 14.02.2026.

Super prilika za mladi par od 65 godina.

Avatar IvanR
IvanR
15:59 14.02.2026.

Ne ?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!