FOTO Najpoznatiji britanski mačak slavi 15 godina na vrhu političke scene

Mačak Larry, najpoznatija britanska mačka, danas obilježava 15 godina na dužnosti glavnog lovca na miševe u zemlji patrolirajući hodnicima moći oko Downing Streeta broj 10. 
Mačak Larry, najpoznatija britanska mačka, danas obilježava 15 godina na dužnosti glavnog lovca na miševe u zemlji patrolirajući hodnicima moći oko Downing Streeta broj 10. 
Foto: JUSTIN TALLIS/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Regrutiran za rješavanje problema glodavaca, Larry je stigao u službenu rezidenciju premijera 15. veljače 2011. Udomljen je iz poznatog londonskog skloništa za životinje, Battersea Dogs and Cats Home, kada je, pretpostavlja se, imao oko četiri godine. David Cameron je u to vrijeme bio premijer.
Regrutiran za rješavanje problema glodavaca, Larry je stigao u službenu rezidenciju premijera 15. veljače 2011. Udomljen je iz poznatog londonskog skloništa za životinje, Battersea Dogs and Cats Home, kada je, pretpostavlja se, imao oko četiri godine. David Cameron je u to vrijeme bio premijer.
Foto: Dan Kitwood/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
Od tada, bijelo-tigrasti mačak, službeno predstavljen na internetskoj stranici Downing Streeta kao "glavni lovac miševa u Uredu kabineta", vladao je s najfotografiranijeg praga u zemlji. U njegovoj službenoj biografiji na internetskoj stranici Downing Streeta, osim zadaće suzbijanja glodavaca, piše: "Larry provodi dane dočekujući goste u kući, provjeravajući sigurnosne mjere i testirajući udobnost antiknog namještaja za potrebe drijemanja."
Od tada, bijelo-tigrasti mačak, službeno predstavljen na internetskoj stranici Downing Streeta kao "glavni lovac miševa u Uredu kabineta", vladao je s najfotografiranijeg praga u zemlji. U njegovoj službenoj biografiji na internetskoj stranici Downing Streeta, osim zadaće suzbijanja glodavaca, piše: "Larry provodi dane dočekujući goste u kući, provjeravajući sigurnosne mjere i testirajući udobnost antiknog namještaja za potrebe drijemanja."
Foto: Toby Melville/REUTERS
Share
Podijeli
Preživio je šest premijera, od Camerona do Keira Starmera, prebrodio je oluje brexita, covida-19, kaos "partygatea", 49-dnevnu vrtoglavu epizodu Liz Truss i urednije mjesece pod Rishijem Sunakom. Čini se da ništa ne remeti njegov mir dok ovaj politički veteran klizi iz krize u krizu mačjim mirom i uz lizanje šapa.
Preživio je šest premijera, od Camerona do Keira Starmera, prebrodio je oluje brexita, covida-19, kaos "partygatea", 49-dnevnu vrtoglavu epizodu Liz Truss i urednije mjesece pod Rishijem Sunakom. Čini se da ništa ne remeti njegov mir dok ovaj politički veteran klizi iz krize u krizu mačjim mirom i uz lizanje šapa.
Foto: Gareth Fuller/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
OGLAS
Medijski miljenik, Larry, za kojeg se sada vjeruje da ima oko 19 godina, često krade pozornost stranih čelnika u posjetu. U prosincu je bio na kućnom pragu kako bi pozdravio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U siječnju se sapleo fotograf na crvenom tepihu nakon što mu se Larry neočekivano provukao među noge tijekom posjeta poljskog predsjednika.
Medijski miljenik, Larry, za kojeg se sada vjeruje da ima oko 19 godina, često krade pozornost stranih čelnika u posjetu. U prosincu je bio na kućnom pragu kako bi pozdravio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U siječnju se sapleo fotograf na crvenom tepihu nakon što mu se Larry neočekivano provukao među noge tijekom posjeta poljskog predsjednika.
Foto: Adrian Dennis / Pool / Bestimage
Share
Podijeli
Larry, brkati influencer, također se može pohvaliti X računom @Number10cat koji prati više od 877. 500 obožavatelja. Larry sada dijeli rezidenciju broj 10 s JoJoom i Princeom, mačkama obitelji Starmer. Prince, sibirski mačak, pridružio se kućanstvu 2024. godine nakon "pregovora" sa Starmerovom djecom - koja su željela njemačkog ovčara.
Larry, brkati influencer, također se može pohvaliti X računom @Number10cat koji prati više od 877. 500 obožavatelja. Larry sada dijeli rezidenciju broj 10 s JoJoom i Princeom, mačkama obitelji Starmer. Prince, sibirski mačak, pridružio se kućanstvu 2024. godine nakon "pregovora" sa Starmerovom djecom - koja su željela njemačkog ovčara.
Foto: Toby Melville/REUTERS
Share
Podijeli
Ali postoji problem: "jedina vrata iz našeg novog stana su otporna na bombe", rekao je Starmer za BBC 2024. godine. "Stoga se nabava mačjih vratašca pokazuje malo teškom."
Ali postoji problem: "jedina vrata iz našeg novog stana su otporna na bombe", rekao je Starmer za BBC 2024. godine. "Stoga se nabava mačjih vratašca pokazuje malo teškom."
Foto: Kirsty Wigglesworth/PRESS ASSOCI
Share
Podijeli
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/