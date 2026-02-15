FOTO Najpoznatiji britanski mačak slavi 15 godina na vrhu političke scene

Regrutiran za rješavanje problema glodavaca, Larry je stigao u službenu rezidenciju premijera 15. veljače 2011. Udomljen je iz poznatog londonskog skloništa za životinje, Battersea Dogs and Cats Home, kada je, pretpostavlja se, imao oko četiri godine. David Cameron je u to vrijeme bio premijer.
Od tada, bijelo-tigrasti mačak, službeno predstavljen na internetskoj stranici Downing Streeta kao "glavni lovac miševa u Uredu kabineta", vladao je s najfotografiranijeg praga u zemlji. U njegovoj službenoj biografiji na internetskoj stranici Downing Streeta, osim zadaće suzbijanja glodavaca, piše: "Larry provodi dane dočekujući goste u kući, provjeravajući sigurnosne mjere i testirajući udobnost antiknog namještaja za potrebe drijemanja."
Preživio je šest premijera, od Camerona do Keira Starmera, prebrodio je oluje brexita, covida-19, kaos "partygatea", 49-dnevnu vrtoglavu epizodu Liz Truss i urednije mjesece pod Rishijem Sunakom. Čini se da ništa ne remeti njegov mir dok ovaj politički veteran klizi iz krize u krizu mačjim mirom i uz lizanje šapa.
Medijski miljenik, Larry, za kojeg se sada vjeruje da ima oko 19 godina, često krade pozornost stranih čelnika u posjetu. U prosincu je bio na kućnom pragu kako bi pozdravio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. U siječnju se sapleo fotograf na crvenom tepihu nakon što mu se Larry neočekivano provukao među noge tijekom posjeta poljskog predsjednika.
Larry, brkati influencer, također se može pohvaliti X računom @Number10cat koji prati više od 877. 500 obožavatelja. Larry sada dijeli rezidenciju broj 10 s JoJoom i Princeom, mačkama obitelji Starmer. Prince, sibirski mačak, pridružio se kućanstvu 2024. godine nakon "pregovora" sa Starmerovom djecom - koja su željela njemačkog ovčara.