Ključ u sandučiću ne može u turizmu zamijeniti domaćine

Milano se krajem prošle godine pridružio popisu talijanskih gradova koji zabranjuju tzv. self check-in. Gosti od proteklog mjeseca ni u tom gradu službeno više ne mogu u apartman uz pomoć šifri ili ključeva, koje im domaćini negdje ostave, već ih netko mora i dočekati. Praksu samoprijave gostiju, koja se proširila i u našem privatnom smještaju, lokalne vlasti pokušavaju iskorijeniti i u Rimu, Firenci, Veneciji..., a tema je postala aktualna još 2024., uoči dva velika događaja za koja se znalo da će privući milijune novih turista: Jubilarne katoličke godine 2025. koja je na kraju, prema informacijama iz Vatikana, u Rim privukla čak 33 milijuna turista, te aktualnih Zimskih olimpijskih igara. Zabrane se odnose na postavljanje kutija s ključevima na javnim prostorima ili dijelovima zgrada vidljivim iz javnih prostora, a primjerice u Milanu za to su predviđene su kazne od sto do 400 eura.