'JOKER S KLUPE'

Hrvat je zaludio Otok! Nije mogao zamisliti bolji početak, već su ga proglasili herojem

screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
14.02.2026.
u 18:12

Ante Šuto, 25-godišnji napadač iz Imotskog, proživljava početak iz snova u škotskom Hibernianu. U samo nekoliko tjedana postao je apsolutni ljubimac navijača na Easter Roadu, a škotski mediji ne prestaju s pohvalama na račun Hrvata koji je stigao kao relativna nepoznanica

Kakav početak za Antu Šutu u Škotskoj! Bivši napadač Slaven Belupa nastavio je svoj bajkoviti start u dresu Hiberniana te je u domaćoj pobjedi protiv St. Mirrena (2:0) u sklopu 27. kola škotskog prvenstva ponovno bio strijelac. Hrvatski nogometaš time je potvrdio status "jokera s klupe" i igrača koji radi razliku. Nakon što je Owen Elding u 42. minuti doveo domaće u vodstvo, trener David Gray uveo je Šutu u igru u 64. minuti. Samo dvije minute kasnije, Imoćanin se najbolje snašao u gužvi i iz blizine pospremio loptu u mrežu za potvrdu važne pobjede, a sve nakon sjajnog prodora Nickyja Caddena. Za Šutu je to bio već drugi pogodak u trećem nastupu za novi klub, čime je ekspresno osvojio srca navijača i opravdao uloženi novac.

Podsjetimo, Šuto je stigao u Edinburgh posljednjeg dana prijelaznog roka, 2. veljače, u transferu vrijednom oko 500 tisuća eura. Hibernian ga je pratio više od šest mjeseci, a strpljenje im se isplatilo na najbolji mogući način. Debitirao je samo dva dana nakon potpisa, na utakmici protiv Dundee Uniteda, i odmah se upisao u klupsku povijest. Ušao je s klupe u 63. minuti, da bi u 94. minuti fantastičnim pogotkom glavom donio svojoj momčadi pobjedu od 3:2. Škotski mediji i navijači odmah su ga prozvali "instant herojem", a on je taj status potvrdio i novim golom protiv St. Mirrena.

Njegov nogometni put bio je trnovit. Prošao je omladinske škole Croatije iz Zmijavaca, RNK Splita i splitskog Hajduka, no seniorsku afirmaciju stekao je igrajući godinama Drugu HNL za matičnu Croatiju. Dobre igre donijele su mu transfer u Slaven Belupo u siječnju 2024. godine, gdje se odličnim nastupima (četiri gola i šest asistencija u prvoj polusezoni) nametnuo kao jedan od najboljih igrača lige i privukao interes iz inozemstva.

Zanimljivo, Šuto posjeduje i australsku putovnicu, zbog čega je postao interesantan tamošnjem nogometnom savezu. Australski mediji već su počeli nagađati o mogućem pozivu u njihovu reprezentaciju, s obzirom na to da su mu suigrači u Hibernianu također australski reprezentativci, Martin Boyle i Jack Iredale. S obzirom na to da je konkurencija u hrvatskoj reprezentaciji iznimno jaka, nije isključeno da bi Šuto u budućnosti mogao zaigrati za "Socceroose". Ipak, trenutno je potpuno fokusiran na obveze u klubu, gdje je u svega nekoliko tjedana postao glavna priča škotskog nogometa.
Avatar rubinet
rubinet
19:00 14.02.2026.

Dobar igrač.Zašto ga Hajduk nije prigrlio? Jamačno bi bio pojačanje.

