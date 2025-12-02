Istra se već opekla, Rijeka puše i na hladno kod niželigaša

Gorica, Slaven Belupo, Hajduk, Lokomotiva, Kurilovec i Dinamo izborili su četvrtfinale kupa. Najveće iznenađenje zasad je Kurilovec, Turopoljci koji igraju u četvrtom razredu našeg nogometa na svom su travnjaku izbacili Istru s 2:1, istu onu Istru koja je potom u prvenstvu, doduše u kompletnom sastavu, slavila u prvenstvu nad Dinamom.

U srijedu se igraju dvije posljednje utakmice osmine finala kupa, Mladost Ždralovi dočekuju Rijeku od 13 sati, dok je Varaždin domaćin Osijeku od 17 sati.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dakle, kako igraju dva prvoligaša međusobno od još jednoga ćemo se oprostiti u ovoj fazi natjecanja. Rijeka se mora potruditi da joj se ne dogodi ono što je snašlo Istru. S tim da Rijeka ima težeg suparnika negoli ga je imala Istra. Mladost Ždralovi su ipak u rangu više od Kurilovca i vodeća su momčad u tom trećem razredu našeg nogometa, s dva boda više od Kustošije nakon 15 odigranih utakmica.



- Bilo kakvo podcjenjivanje protivnika uvijek je velika prijetnja. Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno pa joj tako i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener, znam koliko su ove utakmice teške. Uvjeti terena smanjuju razlike između momčadi - rekao je trener Rijeke Victor Sanchez pa dodao:



- Analizirali smo ih i mogu reći da igraju direktnim stilom kako bi stvorili što više situacija u protivničkom kaznenom prostoru. Oni će se vjerojatno braniti u niskom bloku, kompaktno. Očekujemo da će nam prepustiti posjed i čekati naše pogreške kako bi ušli u tranziciju, jaki su u duelima i prilično agresivni. Tipično, bit će visoko motivirani protiv momčadi iz prve lige i moramo biti spremni na to.