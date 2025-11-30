VIDEO Sramotni povici Armade orili se na Maksimiru: Poslušajte što su urlali

U susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva i Rijeka su na stadionu Maksimir remizirale 1-1. Nakon subotnjih ogleda Hajduka i Varaždina, te Istre 1961 i Slaven Belupa, i ogled između Lokomotive i Rijeke je završio rezultatom 1-1.

Rijeka je povela u trećoj minuti golom Ante Mateja Jurića, a izjednačio je Aleks Stojaković u 76. minuti. Nakon velike pobjede u derbiju s Hajdukom (5-0) i vrlo dobre igre protiv AEK-a u Konferencijskoj ligi (0-0), Riječani su remizirali protiv Lokomotive, koja je produžila niz bez ligaške pobjede na šest kola. Posljednju pobjedu momčad Nikice Jelavića je ostvarila 5. listopada protiv Dinama (2-1), a potom je spojila dva poraza i četiri remija.

Kolo će u ponedjeljak zatvoriti Gorica i Dinamo, susret počinje u 18 sati. Hajduk vodi sa 30 bodova, Dinamo na drugom mjestu ima dva boda manje i susret manje, a treći je Slaven Belupo sa 22 boda. Lokomotiva je šesta sa 19 bodova, dok je Rijeka stepenicu niže s bodom manje.

Na utakmici se dogodio i skandal, Rijeka je na odmor otišla s vodstvom 1:0, a odmah na samom početku nastavka, Armada je sramotno skandrala. S njihovog dijela tribine Maksimirom orilo se skandiranje za NDH: 'O Hrvatska, nezavisna država.' Video pogledajte OVDJE.