Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SKANDAL

VIDEO Sramotni povici Armade orili se na Maksimiru: Poslušajte što su urlali

Zagreb: Navijači na utakmici Dinama i Rijeke
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.11.2025.
u 18:45

Riječani su remizirali protiv Lokomotive, koja je produžila niz bez ligaške pobjede na šest kola. Posljednju pobjedu momčad Nikice Jelavića je ostvarila 5. listopada protiv Dinama (2-1), a potom je spojila dva poraza i četiri remija.

 U susretu 15. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva i Rijeka su na stadionu Maksimir remizirale 1-1. Nakon subotnjih ogleda Hajduka i Varaždina, te Istre 1961 i Slaven Belupa, i ogled između Lokomotive i Rijeke je završio rezultatom 1-1.

Rijeka je povela u trećoj minuti golom Ante Mateja Jurića, a izjednačio je Aleks Stojaković u 76. minuti. Nakon velike pobjede u derbiju s Hajdukom (5-0) i vrlo dobre igre protiv AEK-a u Konferencijskoj ligi (0-0), Riječani su remizirali protiv Lokomotive, koja je produžila niz bez ligaške pobjede na šest kola. Posljednju pobjedu momčad Nikice Jelavića je ostvarila 5. listopada protiv Dinama (2-1), a potom je spojila dva poraza i četiri remija.

Kolo će u ponedjeljak zatvoriti Gorica i Dinamo, susret počinje u 18 sati. Hajduk vodi sa 30 bodova, Dinamo na drugom mjestu ima dva boda manje i susret manje, a treći je Slaven Belupo sa 22 boda. Lokomotiva je šesta sa 19 bodova, dok je Rijeka stepenicu niže s bodom manje.

Na utakmici se dogodio i skandal, Rijeka je na odmor otišla s vodstvom 1:0, a odmah na samom početku nastavka, Armada je sramotno skandrala. S njihovog dijela tribine Maksimirom orilo se skandiranje za NDH: 'O Hrvatska, nezavisna država.' Video pogledajte OVDJE
Ključne riječi
HNL Armada Lokomotiva Rijeka

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Thor
Thor
19:18 30.11.2025.

To se skandiralo i u Jugoslaviji i nitko nije zbog toga proskibiran!

Avatar ajeto
ajeto
19:17 30.11.2025.

Bravao Armada.Čestitam za današnji prosvjed protiv Jugonacista u Rijeci.

Avatar Idler 3
Idler 3
19:09 30.11.2025.

Jedino sporno je nezavisna, hrvatski se veli neovisna !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja