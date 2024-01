'Isključenje Butića me razbijesnilo. Odakle sucu pravo da početkom utakmice osakati jednu momčad?'

Prikazali smo pravi, muški vaterpolo i drago mi je što je ovakvo završilo, kazao je nakon pobjede nad Španjolskom na peterce (14-12) na početku Europskog prvenstva u Dubrovniku izbornik naše reprezentacije Ivica Tucak.

"Prikazali smo pravi, muški vaterpolo u ovakvoj atmosferi i to me čini sretnim. Mi smo obranu igrali sjajno, uglavnom smo odigrali sve što smo dogovorili i jedno tako možeš dobiti Španjolce. Malo mi upada u oči naša igra sa igračem više, nismo prepoznavali matne situacije kada smo bili sami i to moramo korigirat. Odigrali smo, pravu lavovsku utakmicu protiv jednog jakog suparnika. No, nismo još ništa napravili, čekaju nas ogledi s Francuskom i Crnom Gorom", kazao je Tucak, koji se osvrnuo i na suce i rano isključenje Zvonimira Butića.

"Isključenje Butića već u osmoj minuti me razbjesnilo. Takvih duela je bezbroj na utakmici, pitao sam suca Putnikovića zašto ga je isključio, a on mi je rekao da je bio udarac šakom, što nitko od nas nije vidio. Ne znam odakle mu pravo da već početkom utakmice osakati jednu momčad u ovoj prevažnoj utakmici", kazao je izbornik.

"Teška utakmica, nismo u najboljoj formi, ali je kod nas postojala velika želja, što je nakraju i presudilo. Imali smo priliku za pobjedu i tri boda, ali zadovoljni smo s pobjedom na peterce i dva boda. Raduje me što smo se vratili iz zaostatka, vjerovali smo u sebe i nagradilo nas je", kazao je Luka Lončar.

Loren Fatović je postigao dva pogotka na utakmici.

"Znali smo da ova utakmica neće odlučivati, s obzirom na sustav natjecanja, ali lijepo je pobijediti Španjolce. Ništa nije gotovo, tu su Francuzi i Crnogorci, jake momčadi protiv kojih moramo ponoviti večerašnju igru".

Hrvatska drugu utakmicu na EP igra u subotu protiv Francuske.