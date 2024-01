Hrvatski vaterpolist udario Španjolca u glavu i prijeti mu drastična kazna. Tucak poludio na suce

IZBORNIK TUCAK

'Isključenje Butića me razbijesnilo. Odakle sucu pravo da početkom utakmice osakati jednu momčad?'

"Prikazali smo pravi, muški vaterpolo u ovakvoj atmosferi i to me čini sretnim. Mi smo obranu igrali sjajno, uglavnom smo odigrali sve što smo dogovorili i jedno tako možeš dobiti Španjolce. Malo mi upada u oči naša igra sa igračem više, nismo prepoznavali matne situacije kada smo bili sami i to moramo korigirat.