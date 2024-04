Iris Livaja sjela na kavu s bivšim predsjednikom Hajduka: 'Jedna kava puna planova...'

Lukša Jakobušić više nije predsjednik Hajduka, ali i dalje jest omiljeni lik kod brojnih navijača splitskog kluba. Iako nije na Poljud donio toliko željeni naslov prvaka Hrvatske, klub je nedvojbeno podigao na višu razinu no što je to bio prije njegova dolaska na mjesto predsjednika. Hajduk ima preko 100 tisuća članova, marketinški je narastao do neslućenih visina, a na Poljudu ovoga časa igraju Livaja, Perišić, Brekalo, Krovinović...

Ipak, Nadzorni odbor Hajduka odlučio je nakon poraza od Rijeke na Rujevici smijeniti Jakobušića, a osim njega Hajduk su napustili ili će ga na kraju sezone napustiti trener Mislav Karoglan i sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Iako, glede potonjeg, postoje indicije da bi ga novi predsjednik Ivan Bilić mogao zadržati, no taj se problem tek treba razriješiti.

Foto: Screenshot: Instagram

Supruga Marka Livaje, Iris, objavila je na svom Instagramu fotografiju s Jakobušićem. Poznato je da je upravo bivši Hajdukov predsjednik bio glavni čovjek prilikom dovođenja Livaje i kasnijeg njegovog ostanka u klubu. Iris Livaja i Jakobušić fotografiju su "škljocnuli" ispred omiljenog Jakobušićevog kafića.

- Puni posla. Jedna kava puna planova. Moj predsjednik - napisala je Iris na Instagramu.

Jakobušićevo nasljeđe je veliko, a pred Hajdukom su temeljite promjene, kako u organizacijskom, tako i u igračkom pogledu za sljedeću sezonu. Novi predsjednik je stigao, ali stari cilj je ostao, trebat će osvojiti tu titulu...