Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAKAV PEH

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Malmo: Hrvatska protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.01.2026.
u 08:09

Veliki je to udarac za Hrvatsku jer je lijevi vanjski jedan od ključnih igrača reprezentacije te je u dva navrata proglašen igračem utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmöu protiv Slovenije s 29-25 (14-11). Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica.  U srijedu u toj zadnjoj utakmici skupine Hrvatska igra sa Mađarskom u 18 sati, a možda će za polufinale biti dovoljan i bod iz tog dvoboja. 

Hrvatska je slavila protiv izravnog konkurenta Slovenije u očekivano borbenoj i nervoznoj utakmici, kako i priliči kada se sastajemo sa susjedima. Do trijumfa i velike šanse za polufinale Hrvatska je došla odličnom igrom u obrani u prvom dijelu, a Slovenija je slomljena tek u zadnjih pet minuta. Veliki udarac za Hrvatsku je ozljeda zadnje lože Zvonimira Srne.  

Ponajbolji hrvatski rukometaš izašao je s parketa s bolnom grimasom. Jasno je da Srna ne bi izašao da problem nije ozbiljan jer je već nebrojeno puta igrao u bolovima i uspio izdržati sve do kraja. 

Nakon utakmice izbornik Dagur Sigurdsson bio je sretan, ali i vrlo zabrinut oko ozljede zbog koje je Srni upitan nastup na Euru: "Ostali smo bez Srne i moramo naći rješenje za to. To nam je prioritet." A kako doznaje portal Net.hr, Srni je puknula loža te je europsko prvenstvo za njega nažalost završeno. Veliki je to udarac za Hrvatsku jer je lijevi vanjski Montpellier jedan od ključnih igrača reprezentacije te je u dva navrata proglašen igračem utakmice. Srećom pa je Lučin u dobroj formi te će mu biti jako dobra zamjena.

Rukometni svijet priča o ovom potezu Hrvatske: Nećete vjerovati što su naši napravili u hotelu
Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026. rukomet Zvonimir Srna

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!