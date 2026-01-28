Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u susretu 3. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u Malmöu protiv Slovenije s 29-25 (14-11). Pobjedom nad Slovenijom Hrvatska je došla nadomak polufinala, od kojeg ih dijeli još zadnja utakmica. U srijedu u toj zadnjoj utakmici skupine Hrvatska igra sa Mađarskom u 18 sati, a možda će za polufinale biti dovoljan i bod iz tog dvoboja.

Hrvatska je slavila protiv izravnog konkurenta Slovenije u očekivano borbenoj i nervoznoj utakmici, kako i priliči kada se sastajemo sa susjedima. Do trijumfa i velike šanse za polufinale Hrvatska je došla odličnom igrom u obrani u prvom dijelu, a Slovenija je slomljena tek u zadnjih pet minuta. Veliki udarac za Hrvatsku je ozljeda zadnje lože Zvonimira Srne.

Ponajbolji hrvatski rukometaš izašao je s parketa s bolnom grimasom. Jasno je da Srna ne bi izašao da problem nije ozbiljan jer je već nebrojeno puta igrao u bolovima i uspio izdržati sve do kraja.

Nakon utakmice izbornik Dagur Sigurdsson bio je sretan, ali i vrlo zabrinut oko ozljede zbog koje je Srni upitan nastup na Euru: "Ostali smo bez Srne i moramo naći rješenje za to. To nam je prioritet." A kako doznaje portal Net.hr, Srni je puknula loža te je europsko prvenstvo za njega nažalost završeno. Veliki je to udarac za Hrvatsku jer je lijevi vanjski Montpellier jedan od ključnih igrača reprezentacije te je u dva navrata proglašen igračem utakmice. Srećom pa je Lučin u dobroj formi te će mu biti jako dobra zamjena.