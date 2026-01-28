Laskao šefu SAD-a kako bi spasio savez, no to stvara nove probleme: 'Ne trebamo Trumpova fanatika'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte spriječio je američkog čelnika Donalda Trumpa da razori savez, no sada su porasle napetosti između njega i pojedinih europskih čelnika. NATO je uspješno odvratio SAD od aneksije Grenlanda, što je pitanje koje je tjednima brinule Europljane. Mnogi su pritom upozoravali kako bi takav potez značio kraj Sjevernoatlantskog saveza pa su odahnuli kada je Trump isključio korištenje vojne sile. Unatoč tome, mnoge su isfrustrirale pojedine izjave glavnog tajnika NATO-a.

Ako netko ovdje misli da se Europska unija ili Europa u cjelini može braniti bez SAD-a, nastavite sanjati, rekao je u Europskom parlamentu, braneći supersilu u savezu. Reakcija na tu izjavu bila je brza i žestoka. Primjerice, francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot naveo je: "Ne, dragi Mark Rutte. Europljani mogu i moraju preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost. To je europski stup NATO-a.“

Nathalie Loiseau, zastupnica u Europskom parlamentu, istakla je: "To je bio sramotan trenutak. Ne trebamo Trumpova fanatika. NATO treba uravnotežiti napore između SAD-a i Europe.“ Zastupnik Nacho Sánchez Amor bio je još izravniji. "Jeste li vi [američki] veleposlanik u [NATO-u] ili glavni tajnik koji predstavlja savez i njegove članice?“

Sukob je, kako navodi Politico, otkrio i rastuću pukotinu unutar NATO-a. Dok Rutte smatra da je držanje Trumpa na svojoj strani jedini način da se savez očuva, u Europi raste zabrinutost da ta strategija razara savez iznutra. Rutteovi napori stvaraju jaz s njegovim kolegama iz EU-a koji sve glasnije traže europske sigurnosne strukture i kontinentalnu vojsku izvan NATO-a.

Mnogi diplomati i Rutteovih suradnici opisali su ga kao vještog kriznog menadžera koji je ostvario pobjedu oko Grenlanda, ali po cijeni produbljivanja europske nelagode oko dugoročne budućnosti NATO-a. Njegovi pristaše pritom naglašavaju kako je ispunio zadaću održavanja saveza na okupu, što je bilo toliko teško da ne može zadovoljiti sve države članice. Dužnosnici upućeni u njegov način rada također tvrde da s Trumpom u privatnim razgovorima govori mnogo izravnije.

Ipak, jedan diplomat kaže kako je sukob oko Grenlanda nanio veliku štetu te otuđio saveznike. "Mi smo savez od 32 članice, a ne klub SAD-plus-31", ističe. Iako Rutte inzistira da predstavlja sve saveznike NATO-a, smatra se da mu je glavni prioritet spriječiti da SAD pod Trumpom napusti Europu. No, to ga izlaže kritikama da ta usmjerenost sada zasjenjuje ostatak njegovog posla.

NATO je lani pristao povećati vojne izdatke na 5 posto BDP-a do 2035. godine, što mnogi vide kao poticaj Europi da "stane na vlastite noge". Glavni tajnik je u ponedjeljak rekao da nema šanse da bi se to dogodilo bez pritiska američkog predsjednika, a Bijela kuća se u potpunosti slaže s tom tvrdnjom.

"Predsjednik Trump učinio je više za NATO od bilo koga. Američki doprinos NATO-u daleko nadmašuje doprinos drugih zemalja, a njegov uspjeh u postizanju obveze saveznika NATO-a na 5 posto izdataka pomaže Europi da preuzme veću odgovornost za vlastitu obranu", kazala je zamjenica glasnogovornika Bijele kuće Anna Kelly za Politico.