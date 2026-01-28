Hrvatska je u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva. Pobijedili smo Mađarsku (27:25). Na rubu. Na živce. Na srce. Na ono što se ne trenira i ne mjeri statistikama. Pobijedili smo kad je izgledalo da ne možemo, kad smo bili na konopcima, kad je sve mirisalo na slom.Izvukli smo se iz ponora prvog poluvremena. Izvukli smo se s desetkovanom momčadi, s ranama koje bole i tijelima koja su odavno prešla granicu izdržljivosti. Ovo nije bila pobjeda ruke. Ovo je bila pobjeda glave, karaktera i inata.



Deseto polufinale na europskim prvenstvima. Deseti put među odabranima. Selimo se u Herning, u Dansku, na još jednu veliku pozornicu — tamo gdje se piše povijest i gdje se pamti samo jedno: tko je izdržao kad je bilo najteže. Junak? David Mandić. Pogodak za pobjedu. Pogodak za povijest. Pogodak koji će se vrtjeti godinama, jer takvi se ne zabijaju rukom — takvi se zabijaju srcem. Dva velika natjecanja, dva polufinala. Imamo svjetsko srebro, imamo olimpijsko zlato. Nedostaje nam još samo jedno — europsko zlato. A ova je momčad večeras pokazala da ga želi više nego itko drugi.