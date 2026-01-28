Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 215
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA U POLUFINALU

Ovo nije bila pobjeda ruke, ovo je bila pobjeda glave, karaktera i inata

Autor
Damir Mrvec
28.01.2026.
u 20:21

Ovo je bila 37. međusobna utakmica Hrvatske i Mađarske. Uspješniji smo — imamo 21 pobjedu, pet remija i 11 poraza. Na velikim natjecanjima ovo je bio 15. međusobni ogled, a i tu smo bolji: 11 pobjeda, jedan remi i samo tri poraza

Hrvatska je u polufinalu Europskog rukometnog prvenstva. Pobijedili smo Mađarsku (27:25). Na rubu. Na živce. Na srce. Na ono što se ne trenira i ne mjeri statistikama. Pobijedili smo kad je izgledalo da ne možemo, kad smo bili na konopcima, kad je sve mirisalo na slom.Izvukli smo se iz ponora prvog poluvremena. Izvukli smo se s desetkovanom momčadi, s ranama koje bole i tijelima koja su odavno prešla granicu izdržljivosti. Ovo nije bila pobjeda ruke. Ovo je bila pobjeda glave, karaktera i inata.

Deseto polufinale na europskim prvenstvima. Deseti put među odabranima. Selimo se u Herning, u Dansku, na još jednu veliku pozornicu — tamo gdje se piše povijest i gdje se pamti samo jedno: tko je izdržao kad je bilo najteže. Junak? David Mandić. Pogodak za pobjedu. Pogodak za povijest. Pogodak koji će se vrtjeti godinama, jer takvi se ne zabijaju rukom — takvi se zabijaju srcem. Dva velika natjecanja, dva polufinala. Imamo svjetsko srebro, imamo olimpijsko zlato. Nedostaje nam još samo jedno — europsko zlato. A ova je momčad večeras pokazala da ga želi više nego itko drugi.

Ključne riječi
EP rukomet 2026. Mađarska rukometna reprezentacija Hrvatska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!