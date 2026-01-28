FOTO Pogledajte spektakularno slavlje rukometaša s navijačima nakon nove čudesne pobjede

Hrvatska rukometna reprezentacija i službeno je osvojila prvo mjesto u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva i plasirala se u polufinale kontinentalne smotre po prvi puta nakon 2020. kada je osvojila srebrnu medalju.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Pobjedom protiv Mađarske rezultatom 27:25 osigurali su prvo mjesto u skupini i vjerojatni susret s Njemačkom u petak od 18:00 sati. Protivnik Hrvatske u polufinalu ovisi o utakmici Danske i Norveške. Danci bi pobjedom osigurali prvo mjesto i susret s Islandom u polufinalu, dok u slučaju remija ili poraza idu na nas.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
No naši rukometaši rekli su kako ih nije briga s kim će igrati u polufinalu, a svoju veliku pobjedu proslavili su u društvu navijača i svojih omiljenih navijača.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Posebno je emotivan bio kapetan Ivan Martinović koji je u izjavi nakon utakmice otkrio kako se rasplakao iza klupe nakon posljednjeg sudčevog zvižduka.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Igračem utakmice proglašen je Dominik Kuzmanović koji je zaustavio devet udaraca.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Najefikasniji kod Hrvatske bili su David Mandić, Luka Lovre Klarica, Tin Lučin i Mario Šoštarić s po četiri pogotka. 
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
