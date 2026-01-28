FOTO Pogledajte spektakularno slavlje rukometaša s navijačima nakon nove čudesne pobjede
Hrvatska rukometna reprezentacija i službeno je osvojila prvo mjesto u skupini II drugog kruga Europskog prvenstva i plasirala se u polufinale kontinentalne smotre po prvi puta nakon 2020. kada je osvojila srebrnu medalju.
Pobjedom protiv Mađarske rezultatom 27:25 osigurali su prvo mjesto u skupini i vjerojatni susret s Njemačkom u petak od 18:00 sati. Protivnik Hrvatske u polufinalu ovisi o utakmici Danske i Norveške. Danci bi pobjedom osigurali prvo mjesto i susret s Islandom u polufinalu, dok u slučaju remija ili poraza idu na nas.