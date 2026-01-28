Olimpijci od države ne dobiju ništa, a sada im se smiješe milijuni!

Koliko će olimpijci biti plaćeni ovisi isključivo o zemlji za koju se natječu. Međunarodni olimpijski odbor (MOK) ne dodjeljuje novčane nagrade, samo medalju, ali mnoge zemlje nagrađuju svoje sportaše na temelju toga jesu li osvojili zlato, srebro ili broncu. Međutim, ako američki sportaš nastupi (i osvoji medalje) na Olimpijskim igrama, američka vlada mu ne isplaćuje ništa.

Milijarder Ross Stevens to mijenja. Počevši od nadolazećih Olimpijskih igara u Milanu u Cortini, donirat će 200.000 dolara svakom američkom olimpijskom i paraolimpijskom sportašu - čak i ako ne osvoje medalju. Prema Wall Street Journalu, „Polovica će doći 20 godina nakon njihovog prvog kvalifikacijskog nastupa na Olimpijskim igrama ili u dobi od 45 godina. Dodatnih 100.000 dolara bit će u obliku zajamčene naknade za njihove obitelji nakon njihove smrti.“

Njegova cijela donacija Američkom olimpijskom i paraolimpijskom odboru (USOPC), objavljena prošlog ožujka, iznosi 100 milijuna dolara - rekordni dar organizaciji. „Financijska nesigurnost ne bi trebala spriječiti elitne sportaše naše nacije da se probiju do novih granica izvrsnosti“, rekao je Stevens nakon objave svoje donacije. Ovo neće biti jedini izvor prihoda za američke olimpijske i paraolimpijske sportaše; mnogi primaju novac od ugovora o sponzorstvu i promociji, a nacionalno upravno tijelo svakog sporta financijski podržava svoje sportaše na različite načine. Međutim, Stevensov dar usmjeren je na njihov odlazak u mirovinu.

Nazvane 'Stevensove nagrade za financijsku sigurnost', dar je namijenjen pružanju financijske podrške onima koji predstavljaju SAD na svjetskoj sceni. „U srcu svakog sportaša američkog tima leži priča o predanosti, žrtvi i trijumfu“, rekao je predsjednik USOPC-a Gene Sykes:

- Ove izvanredne osobe posvetile su svoje živote sportu, često na štetu tradicionalnih karijernih puteva i financijske ušteđevine. Kako se približavaju kraju svojih- često s 25 ili 30 godina - mnogi se suočavaju s obeshrabrujućom stvarnošću: nedostatkom financijske ušteđevine koja bi podržala njih i njihove voljene u post-atletskom životu. Zbog Rossove izvanredne velikodušnosti i filantropske kreativnosti, možemo stvoriti više od financijske- možemo izgraditi odskočnu dasku koja će ove sportaše pokrenuti do još većih visina izvan njihovih olimpijskih i paraolimpijskih karijera.“