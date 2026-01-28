Ludnica u posljednjem kolu: Benfica golom vratara izborila prolazak dalje, evo tko je sve 'preživio' ligaški dio

Nogometaši londonskog Arsenala upisali su i osmu pobjedu završivši prvi dio Lige prvaka jedini s maksimalnim učinkom, dok je Benfica u sjajnom susretu pobijedila Real sa 4-2, a četvrti gol, vrijedan prolaza postigao je vratar Anatolij Turbin u osmoj minuti nadoknade.

"Topnici" su u zadnjem kolu pobijedili Kairat sa 3-2 završivši natjecanje s maksimalnih osam pobjeda i 23-4 razlikom pogodaka. Benfica je u sjajnom susretu pobijedila Real Madrid sa 4-2 prošavši dalje zbog četvrtog gola koji je zabio Turbin. Uz Arsenal, direktan plasman u osminu finala izborili su i Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City.

U posljednjem kolu Lige prvaka svih 18 utakmica je odigrano u srijedu u isto vrijeme kako bi se izbjegle moguće kalkulacije. Uoči posljednjih 90 ligaških minuta samo su Arsenal i Bayern imali osiguran direktan prolaz u osminu finala, dok su jedino Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal i Kairat Almaty bili i bez teoretskih izgleda za plasman, barem u play-off, međukolo u kojem će se razigravati za preostalih osam mjesta u osmini finala.

Podsjetimo, prvih osam ekipa donosi direktan plasman u osminu finala, mjesta od devetog do 24. donose play-off, dok je za posljednjih 12 klubova završila europska priča za ovu sezonu.

Benfica je u "ludom susretu" na Luzu pobijedila Real Madrid sa 4-2 prošavi dalje zbog bolje razlike pogodaka. Benfica je pritom pomogla i gradskom suparniku Sportingu koji je kao gost pobijedio Athletic Bilbao sa 3-2. Time je Sporting skočio na sedmo mjesto izborivši direktan plasman u osminu finala, dok je Real pao na deveto mjesto koje vodi u play-off.

Kylian Mbappe je doveo "Kraljevski klub" do prednosti u 30. minuti, no samo šest minuta kasnije izjednačio je Andreas Schjelderup. Na isteku prvog dijela portugalski sastav, kojeg vodi bivši Realov trener Jose Mourinho, je okrenuo rezultat golom Vangelisa Pavlidisa iz jedanaesterca.

Schjelderup je u 54. minuti zabio i treći gol za lisabonski sastav, no samo četiri minute kasnije smanjio je Mbappe. U završnici utakmice Real je ostao bez isključenog Raula Asencia, a u sedmoj minuti nadoknade pocrvenio je i Rodrygo. Kada se već činilo kako će susret završiti 3-2, Aursnes je ubacio iz slobodnog udarca, a Trubin glavom zabio za 4-2 u osmoj minuti nadoknade. Franjo Ivanović je za Benficu zaigrao od treće minute nadonade.

Trubinov gol je izbacio Marseille koji je izgubio na gostovanju od Club Bruggea sa 0-3. Belgijski sastav, kojeg vodi Ivan Leko, je poveo u četvrtoj minuti golom Mamadoua Diakhona, da bi samo sedam minuta kasnije Romeo Vermant pogodio za 2-0. Pobjedu domaćina potvrdio je Aleksandar Stanković u 79. minuti. Brugge je prošao dalje kao 19.

Arsenal je rutinski stigao do pobjede protiv Kairata. "Topnici" su poveli već u drugoj minuti golom Viktora Gyokeresa, no pet minuta kasnije izjednačio je Jorginho iz kaznenog udarca. Arsenal je do nove prednosti stigao u 15. minuti preko Kaija Havertza, a u 38. minuti je za 3-1 zabio Gabriel Martinelli. Konačnih 3-2 postavio je Ricardinho u četvrtoj minuti nadoknade.

Aktualni europski prvak Paris Saint-Germain je odigrao 1-1 protiv Newcastle Uniteda.

Domaćin je već u trećoj minuti mogao do prednosti. Mladi, 19-godišnji Lewis Miley je igrao rukom, a slovenski sudac Slavko Vinčić je nakon pregleda video snimke pokazao na bijelu točku. Pucao je Dembele, ali je Nick Pope obranio. No, četiri minute kasnije PSG je ipak poveo. Kviča Kvaratšhelia je povukao kontru uposlovši na rubu kaznenog prostora Vitinhu koji je lijepo pogodio.

U posljednjim trenucima prvog dijela Joe Willock je izjednačio zabivši glavom na asistenciju Dana Burna. PSG je na koncu zauzeo 11. mjesto, a "Svrake" stepenicu niže.

Inter je u Dortmundu pobijedio Borussiu Nike Kovača sa 2-0, a sve najzanimljivije dogodilo se u samoj završnici. Bio je to susret s vrlo malo prilika, a gosti su stigli do vodstva u 81. minuti golom Federica Dimarca, dok je Andy Diouf u četvrtoj minuti nadoknade potvrdio pobjedu. Petar Sučić je igrao za Inter do 88. minute.

Barcelona je preokretom u drugom dijelu pobijedila FC Kopenhagen sa 4-1.

Danci su šokirali Barcu već u četvrtoj minuti kada je jednu kontru Viktor Dadason pretvorio u vodstvo. Katalonci su bili korak do izjednačenja u 34. minuti, Eric Garcia je sjajno pucao s ruba kaznenog prostora, ali je uzdrmao okvir gola.

Gosti su popustili naletima domaćina u 48. minuti. Dani Olmo je sjajno uposlio Yamala koji je povratnom loptom dodao do Lewandowskog koji je svladao nemoćnog Dominika Kotarskog. Katalonci su u 60. minuti okrenuli rezultat. Yamal je pucao s ruba kaznenog prostora, no lopta je pogodila Hatzidiakosa prevarivši hrvatskog vratar.

Korak bliže pobjedi Barca je stigla u 69. minuti golom Raphinhe s bijele točke, a točku na "i" stavio je Marcus Rashford pogodivši iz slobodnog udarca u 85. minuti za 4-1.

Liverpool je bez suviše stresa odradio susret protiv Karabaga slavivši sa 6-0. Golove je zabilo šest različitih strijelaca, Alexis Mac Allister (15), Florian Wirtz (21), Mohamed Salah (50), Hugo Ekitike (57) i Federico Chiesa (90). Fabijan Buntić nije branio za goste.

Manchester City je pobijedio Galatasaray sa 2-0, a sve je bilo gotovo nakon pola sata igre. Erling Haaland je u 11. minuti je doveo "Građane" do prednosti, a u 29. minuti je Rayan Cherki pogodio za 2-0. Joško Gvardiol i Mateo Kovačić nisu konkurirali za sastav zbog ozljeda

Pafos je porazio Slaviju Prag sa 4-1 ostavši bez plasmana u play-off, baš kao i Marseille, zbog slabije razlike pogodaka.

Vlad Dragomir je doveo ciparski sastav do prednosti u 17. minuti, a u zadnjoj minuti prvog dijela izjednačio je Stepan Chaloupek. Pafos je do nove prednosti stigao u 53. minuti golom Bruna. Novi problemi za praški sastav stigli su u 59. minuti kada je "pocrvenio" Jan Boril.

Anderson je u 84. minuti pogodio za 3-1 na Oršićevu asistenciju, a tri minute kasnije isti je igrač pogodio za 4-1, a ponovo je asistent bio hrvatski reprezentativac. Cipranima je trebao još jedan gol za prolaz. Mislav Oršić j odigrao cijeli susret za Pafos.

PSV Eindhovenu je trebao bod protiv Bayern Munchena za prolaz, no gosti su slavili sa 2-1.

Jamal Musiala je doveo Bavarce u vodstvo u 58. minuti, no u 79. je izjednačio Ismael Saibari. U tom trenutku to je bio rezultat koji je nizozemskom sastavu osigiravao prolaz. No, Harry Kane je u 84. minuti zabio za 1-2 gurnuvši PSV ispod crte. Ivan Perišić je za Nizozemce igrao do 82. minute. S druge strane zbog ozljede nije bilo Josipa Stanišića.

Union Saint-Gilloise je pobijedio Atalantu sa 1-0, a gol odluke zabio je Anan Khalaili u 70. minuti. Mario Pašalić je za goste igrao od 74. minute.

Od Lige prvaka se oprostio i Napoli koji je kod kuće izgubio sa 2-3 od Chelsea.

"Bluesi" su poveli iz jedanaesterca u 19. minuti kojeg je realizirao Enzo Fernandez nakon što je Juan Jesus igrao rukom. U 33. minuti je sjajno izjednačio Antonio Vergara, da bi ludnicu na "Maradoni" izazvao Rasmus Hojlund golom u 43. minuti. Kao i kod prvog gola, ponovo je asistirao Mathias Olivera. Ipak, Joao Pedro je izjednačio u 61. minuti, a Englezi ponovo dolaze u vodstvo u 82. minuti drugim golom Pedra.

Ajax je kod kuće izgubio od Olympiakosa sa 1-2.

Gelson Martins je doveo grčki sastav u vodstvo u 52. minuti, a izjednačio je Kasper Dolberg iz jedanaesterca u 69. minuti. Olympiakos je golom Santiaga Hezze u 79. minuti stigao do nove prednosti. Josip Šutalo je igrao cijeli susret za Ajax.

LJESTVICA : 1. Arsenal 8 8 0 0 23-4 24 2. Bayern ​Muenchen 8 7 0 1 22-8 21 3. Liverpool 8 6 0 2 20-8 18 4. Tottenham 8 5 2 1 17-7 17 5. Barcelona 8 5 1 2 22-14 16 6. Chelsea 8 5 1 2 17-10 16 7. Sporting 8 5 1 2 17-11 16 8. Manchester ​City 8 4 1 2 15-9 16 ------------------------------------------- 9. Real ​Madrid 8 5 0 3 21-12 15 10. Inter 8 5 0 3 15-7 15 11. Paris ⁠SG 8 4 2 2 21-11 14 12. Newcastle 8 4 2 2 17-7 14 13. Juventus 8 3 4 1 14-10 13 14. Atletico Madrid 8 4 1 3 17-15 13 15. Atalanta 8 4 1 3 10-10 13 16. Bayer L. 8 3 3 2 13-14 12 17. Borussia D. 8 3 2 3 19-17 11 18. Olympiakos 8 3 2 3 10-14 11 19. Club ​Brugge 8 3 1 4 15-17 10 20. Galatasaray 8 3 1 4 9-11 10 21. Monaco 8 2 4 2 8-14 10 22. Qarabag 8 3 1 4 13-21 10 23. Bodo/Glimt 8 2 3 3 14-15 9 24. Benfica 8 3 0 5 10-12 9 ------------------------------------------- 25. Marseille 8 3 0 5 11-14 9 26. Pafos 8 2 3 3 8-11 9 27. Royal ‍Union ​SG 8 3 0 5 8-17 9 28. PSV 8 2 2 4 16-16 8 29. Athletic 8 2 2 4 9-14 8 30. Napoli 8 2 2 4 9-15 8 31. Kopenhagen 8 2 2 4 12-21 8 32. Ajax 8 2 0 6 8-21 6 33. Eintracht 8 1 1 6 10-21 4 34. Slavia Prag 8 0 3 5 5-19 3 35. Villarreal 8 0 1 7 5-18 1 36. Kairat Almaty 8 0 1 7 7-22 1