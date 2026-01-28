Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Netko je 'zabrljao'

Glamurozni projekt europskog diva vrijedan 1,5 milijardi eura potopio pljusak, a sada ga napali - štakori!

LaLiga - FC Barcelona v Real Oviedo
ALBERT GEA/REUTERS
Autor
Željko Janković
28.01.2026.
u 22:44

Čak ni Joan Laporta nije mogao izbjeći vremenske prilike: viđen bez kišobrana na tribinama, sam predsjednik je završio potpuno mokar, a pokisli su i ostali VIP gosti, čak i oni koji su ulaznicu platili 500 eura

Novi FC Barcelona Camp Nou puni naslovnice... i to ne s dobrim razlogom. Nakon obilne kiše prošlog vikenda, stadion je bio preplavljen ne samo vodom, već i neželjenim posjetiteljima - štakorima!

Slike su obišle ​​svijet. Potpuno novi Camp Nou, pod spektakularnim pljuskom, doslovno je bio poplavljen nakon utakmice zadnjeg kola La lige u kojoj je Barcelona pobijedila Real Oviedo.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!


Stadion, koji je još uvijek u izgradnji, pretrpio je propuštanja na tribinama, natopljen teren, a hodnici su se pretvorili u bazene, ostavljajući novinare i navijače mokrima do kože. Problem je dobro poznat: krov još nije postavljen, što dijelove blistavog stadiona pretvara u neku vrstu olimpijskog bazena, a spektakularni videozapisi vodopada već postaju viralni na društvenim mrežama.

Ova scena je okrutan udarac za projekt vrijedan 1,5 milijardi eura koji je trebao simbolizirati modernost i moć Barçe. Čak ni Joan Laporta, inače naviknut na medijske oluje, nije mogao izbjeći vremenske prilike: viđen bez kišobrana na tribinama, sam predsjednik je završio potpuno mokar, a pokisli su i ostali VIP gosti, čak i oni koji su ulaznicu za utakmicu protiv Real Ovieda platili 500 eura. Pokušavajući smiriti kontroverzu, uvjeravao je sve rekavši: "Sve ćemo popraviti korak po korak."  

I to nije bilo sve. Kao da sramota nije bila dovoljna, nekoliko svjedoka tvrdi da su vidjeli štakore unutar stadiona, koji su očito iskorištavali građevinske radove i još uvijek otvorene prostore. Slike već kruže internetom, dodajući još jedan sloj nelagode oko Camp Noua koji bi trebao utjeloviti obnovu kluba.

S takvim scenama nekoliko sati prije utakmice Lige prvaka protiv Kopenhagena, rasla je zabrinutost oko toga hoće li verzija Camp Noua iz 2026. još uvijek imati poneko neugodno iznenađenje. 

Ključne riječi
štakori kiša Potop Nou Camp Barcelona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!