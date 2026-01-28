Glamurozni projekt europskog diva vrijedan 1,5 milijardi eura potopio pljusak, a sada ga napali - štakori!

Novi FC Barcelona Camp Nou puni naslovnice... i to ne s dobrim razlogom. Nakon obilne kiše prošlog vikenda, stadion je bio preplavljen ne samo vodom, već i neželjenim posjetiteljima - štakorima!

Slike su obišle ​​svijet. Potpuno novi Camp Nou, pod spektakularnim pljuskom, doslovno je bio poplavljen nakon utakmice zadnjeg kola La lige u kojoj je Barcelona pobijedila Real Oviedo.

Stadion, koji je još uvijek u izgradnji, pretrpio je propuštanja na tribinama, natopljen teren, a hodnici su se pretvorili u bazene, ostavljajući novinare i navijače mokrima do kože. Problem je dobro poznat: krov još nije postavljen, što dijelove blistavog stadiona pretvara u neku vrstu olimpijskog bazena, a spektakularni videozapisi vodopada već postaju viralni na društvenim mrežama.

Ova scena je okrutan udarac za projekt vrijedan 1,5 milijardi eura koji je trebao simbolizirati modernost i moć Barçe. Čak ni Joan Laporta, inače naviknut na medijske oluje, nije mogao izbjeći vremenske prilike: viđen bez kišobrana na tribinama, sam predsjednik je završio potpuno mokar, a pokisli su i ostali VIP gosti, čak i oni koji su ulaznicu za utakmicu protiv Real Ovieda platili 500 eura. Pokušavajući smiriti kontroverzu, uvjeravao je sve rekavši: "Sve ćemo popraviti korak po korak."

I to nije bilo sve. Kao da sramota nije bila dovoljna, nekoliko svjedoka tvrdi da su vidjeli štakore unutar stadiona, koji su očito iskorištavali građevinske radove i još uvijek otvorene prostore. Slike već kruže internetom, dodajući još jedan sloj nelagode oko Camp Noua koji bi trebao utjeloviti obnovu kluba.

S takvim scenama nekoliko sati prije utakmice Lige prvaka protiv Kopenhagena, rasla je zabrinutost oko toga hoće li verzija Camp Noua iz 2026. još uvijek imati poneko neugodno iznenađenje.