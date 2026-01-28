Vožnju od 3,5 kilometra Zagrepčanka platila 55 eura: 'Pitala sam koliko će me put koštati, taksist mi nije htio reći!'

Uđete u taksi, prijeđete udaljenost od nekoliko kilometara, a umjesto najviše desetak eura, koliko biste trebali platiti, od vozača čujete iznos pet puta veći. Upravo to dogodilo se čitateljici koja nam se javila, a ona je samo jedna od više ljudi koji su u posljednje vrijeme bili žrtve zagrebačkih taksista.

– Jednostavno se moram nekome požaliti. Jučer sam se vozila taksijem od Glavnog kolodvora do Nove vesi (pored Kaptol centra). Vožnju sam platila 55 eura. To se zove pljačka! Ljudi moji, ima li itko tko može zaustaviti samovolju i bezobrazluk taksista? – upitala je čitateljica koja nam se javila sa svojim primjerom. Riječ je, provjerili smo na karti, o udaljenosti od 3,5 kilometra, vožnja traje desetak minuta, što bi značilo da je gospođa svoje putovanje platila oko 15 eura po kilometru.

– Naravno da sam vozača odmah pitala koliko će me put koštati. Rekao mi je da postoji cjenik i da ću platiti po kilometru. Nije mi htio reći ni okvirni iznos. Idući put ću ići pješice – rekla nam je. Dodala je i da ovo nije prvi puta da je "oderana" od strane taksista. – I prije sam imala situaciju gdje sam od City Centra West do Horvaćanske 21 platila 35 eura. Obično taj iznos bude oko 12 eura. Ja mislim da taksisti odlučuju samovoljno o tim cijenama i da nemaju nekakva pravila koja moraju poštivati – komentirala je čitateljica.

Upravo kako bi se izbjegle ove neugodne situacije, na Glavnom kolodvoru nedavno su osvanule i nove table upozorenja za turiste i ostale putnike. Na plavim je znakovima istaknuto upozorenje "Pažnja! Taxi!", a navodi se kako je prije same vožnje potrebno raspitati se o očekivanoj cijeni kako bi se izbjegla neugodna iznenađenja. Putnike se dodatno podsjeća da imaju pravo zatražiti uključivanje taksimetra ili korištenje aplikacije tijekom vožnje, što bi trebalo jamčiti transparentan obračun usluge. Vozač, pak, za svaku vožnju mora izdati fiskalizirani račun, a njegov automobil mora biti jasno označen.

27.01.2026., Zagreb - Taxi stajaliste na Glavnom kolodvoru, tabla na stajalistu koja upozorava turiste da paze na cijenu voznje i da uvijek provjere prije nego sto udju u aute, kako bi se sprijecile prijevare. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Ilustracija

Sva autotaksi vozila koja imaju ugrađen taksimetar moraju od 1. svibnja prošle godine, osim toga, na neostakljenom dijelu prednjih vrata, slovima koja su lako čitljiva i visine najmanje 30 milimetara, imati natpise na hrvatskom i engleskom jeziku s velikim tiskanim slovima o najvišoj tarifi koja može biti naplaćena u tom vozilu, uz navedenu cijenu. Ako pak prijevoznik odluči koristiti elektroničku aplikaciju, putniku prije ulaska u vozilo moraju biti vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja. Cilj je takvih propisa da korisnik usluga prije ulaska u vozilo bude obaviješten o cijenama koje mu mogu biti naplaćene.