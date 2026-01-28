Naši Portali
LIGA PRVAKA

VIDEO Pogledajte fantastičnu predstavu Oršića u Ligi prvaka: Doveo Pafos nadomak prolaska

UEFA Champions League - Pafos v Slavia Prague
Yiannis Kourtoglou/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
28.01.2026.
u 23:25

Ciprani su poveli u 17. minuti golom Vlada Dragomira, a za Slaviju je izjednačio Chaloupek u 44. minuti

Nogometaši Pafosa u posljednjem osmom kolu Lige prvaka svladali su Slaviju iz Praga s 4:1, a odličnu partiju pružio je hrvatski nogometaš i legenda Dinama Mislav Oršić. Povremeni hrvatski reprezentativac asistirao je Andersonu Silvi za treći pogodak svoje momčadi u 84. minuti, a tri minute kasnije sam je postavio konačni rezultat.

Ciprani su poveli u 17. minuti golom Vlada Dragomira, a za Slaviju je izjednačio Chaloupek u 44. minuti. S tim se rezultatom otišlo na odmor, a prednost Pafosu vratio je Bruno u 54. minuti. Tada je krenuo Oršićev 'show' koji možete pogledati OVDJE i OVDJE.

Šokantne vijesti: Ključni igrač Hrvatske izgubljen je za lov na medalju i nastavak Eura?!

Pafos je nažalost ispao iz Lige prvaka budući da su s devet bodova i gol-razlikom zuazeli 26. mjesto, a samo 24 momčadi prolaze u sljedeću fazu natjecanja. Oršić svoj nastup u Ligi prvaka ove sezone zaključuje s dva gola i dvije asistencije.
Liga prvaka Pafos Mislav Oršić

