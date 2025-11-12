Igrač koji je Dinamu zadao brojne glavobolje vraća se treninzima: Mogao bi ubrzo i zaigrati

Tijekom aktualne reprezentativne stanke, trener Dinama Mario Kovačević sprema se za utakmicu u Kupu s Karlovcem s igračima koji nisu pozvani u svoje reprezentacije. Ta utakmica na rasporedu je u srijedu 19. studenog, a u skupini igrača koja se sprema za utakmicu je i Ronaël Pierre-Gabriel.

27-godišnji francuski branič velika je enigma Kovačevićevog Dinama budući da je prošle sezone bio jedan od najboljih igrača Plavih. Moris Valinčić mu je svojim dolaskom 'preoteo' mjesto u prvoj momčadi, a pretpostavljalo se kako će Pierre-Gabriel biti njegova zamjena i kako će dobiti dosta minuta budući da se podjednako dobro snalazi i na desnoj i na lijevoj strani obrane.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je s druge strane potpuno nestao, nije ni prijavljen za ligaški dio Europske lige, a u Dinamu su neko vrijeme sumnjali i kako je glumio ozljedu. Tijekom sezone bi lagano trčao uz teren na treninzima, a čim bi se intenzitet povećao žalio bi se na bol. Dinamo je čak razmatrao da mu raskine ugovor koji vrijedi do kraja sezone, a Plavi imaju i opciju produljenja za još godinu dana.

To se, čini se, još neće dogoditi budući da je ubrzo postao potreban, a sada kad se vratio treninzima punim intenzitetom mogao bi konkurirati i za nastup protiv Karlovca. Francuz je i nakon godinu dana ponovno aktivirao svoj profil na Instagramu te obznanio navijačima da se uskoro vraća kratkom porukom: "Uskoro se vraćam dati sve što imam od sebe."