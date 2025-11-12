Naši Portali
BRILJIRAO U DERBIJIMA

Hoxha zbog sjajnih igara nagrađen novim ugovorom u Dinamu, evo koliko će zarađivati

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
12.11.2025.
u 23:03

Uoči početka sezone spominjao se kao jedan od mogućih odlazaka iz kluba. Pisalo se da bi ga Jakirović mogao povesti sa sobom u Hull City, no engleski klub tada je bio pod zabranom transfera zbog kršenja financijskog fair-playa, pa konkretne ponude nikada nije bilo

Albanski krilni napadač Arber Hoxha dogovorio je novi ugovor s Dinamom, a službena potvrda iz kluba očekuje se uskoro. Zagrebački klub tako je odlučio nagraditi 27-godišnjeg krilnog napadača za izvrsne nastupe u uvodnom dijelu sezone. Novi ugovor produžen je do ljeta 2029., što je dvije godine više od prethodnog, a Hoxha će ubuduće zarađivati oko 500 tisuća eura godišnje.

Tijekom ljetnog prijelaznog roka postojali su ozbiljni upiti za Hoxhu, no iako se razmišljalo o njegovom transferu, Dinamo je na kraju odlučio zadržati ga. Ispostavilo se da je to bila dobra odluka. Iako je sezonu započeo u sjeni, brzo se nametnuo golom protiv Hajduka na Poljudu te impresivnom partijom protiv Fenerbahčea. U aktualnoj sezoni upisao je 16 nastupa u svim natjecanjima, postigao tri pogotka i upisao tri asistencije.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Hoxha je u Maksimir stigao u siječnju 2024. iz Slaven Belupa, za odštetu od milijun eura, na preporuku tadašnjeg trenera Sergeja Jakirovića. Od tada je odigrao 79 utakmica u dresu Dinama, postigao osam golova i asistirao devet puta. Prije dolaska u Zagreb igrao je za Lokomotivu, Ballkani, Prištinu, Istog i Besu Pejë.

Ove sezone Hoxha je već dvaput bio ključan čovjek u derbijima. Na Poljudu je Dinamo svladao Hajduk 2:0, a upravo je Hoxha otvorio utakmicu sjajnim solo prodorom i pogotkom. U završnici je pobjedu potvrdio Monsef Bakrar.

Sličan scenarij dogodio se i na Maksimiru protiv Rijeke, u utakmici u kojoj je Dinamo teško pronalazio rješenja, Hoxha je iz velike daljine i gotovo nemogućeg kuta pogodio mrežu i donio momčadi dragocjenu pobjedu rezultatom 2:1. Taj pogodak je već sada ozbiljan kandidat za najljepši pogodak sezone u HNL-u.

Zanimljivo, uoči početka sezone spominjao se kao jedan od mogućih odlazaka iz kluba. Pisalo se da bi ga Jakirović mogao povesti sa sobom u Hull City, no engleski klub tada je bio pod zabranom transfera zbog kršenja financijskog fair-playa, pa konkretne ponude nikada nije bilo.

AL
AP_lapapa
23:58 12.11.2025.

Posebno dobar je bio protiv Istre, Vukovara, Lokomotive i Velike Gorice.

