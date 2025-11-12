Dalić poslao upozorenje Livakoviću, hoće li Dinamo biti slamka spasa za jedinicu vatrenih?

Dugogodišnji prvi vratar hrvatske nogometne reprezentacije Dominik Livaković (30) prolazi vrlo teške trenutke svoje nogometne karijere. Jedinica 'vatrenih' već mjesecima nema minutažu te ima razloga biti zabrinut i za svoj status u redovima reprezentacije.
Livaković je prvog rujna ove godine napustio turski Fenerbahče, točnije otišao na posudbu nakon što je izgubio mjesto prvog vratara pored Turčina Irfana Cana Egribayata, a u klub je u međuvremenu iz Manchester Cityja stigao i jedan od najboljih vratara svijeta, Brazilac Ederson.
Na kraju se Dominik odlučio za španjolskog prvoligaša Gironu, gdje se zbog iznimno loših izvedbi klupskih vratara Paula Gazzanige i Vladislava Krapivcova (crveni kartoni, primljeni brojni 'pacerski' golovi...) činilo da će odmah dobiti priliku biti standardni vratar, no to se nije dogodilo i Livaković za novi klub još uvijek nije zaigrao.
- Vratari su u drugoj poziciji nego igrači. Dominik je branio mnogo sjajnih utakmica za reprezentaciju i nikad nije pogriješio, ali mora igrati više u klubu. Tu situaciju mora riješiti do ožujka. Svi igrači moraju igrati, to je jasno. Tko ne igra, neće biti na popisu. Moraju dati sve od sebe - rekao je izbornik reprezentacije Zlatko Dalić ovog tjedna o Livakovićevoj situaciji.
O Livakovićevoj situaciji puno pišu i Španjolci. U poznatom tamošnjem mediju, Mundo Deportivu, to jest tekstu kroničara Girone Alexa Lune, u srijedu je objavljena analiza Livakovićeve situacije.
"Dugotrajna ozljeda Juana Carlosa tijekom predsezone prisilila je katalonski klub da se okrene transferima, a Livaković se pojavio kao idealna opcija. Njegov dolazak poklopio se s nedosljednim početkom Paula Gazzanige, koji je pružio niz slabih nastupa protiv Rayo Vallecana, Villarreala i Seville, što je sugeriralo skoru promjenu na golu. Međutim, trener Míchel je zadržao vjeru u Argentinca, koji je odgovorio solidnim nastupima i na kraju se etablirao kao neprikosnoveni starter", stoji u tekstu kultnog španjolskog medija.
U tekstu se također ističe da sada, kad je shvatio da nema poziciju standardnog vratara, Livaković ne želi upisati nijednu minutu za Gironu. Razlog leži u Uefinim propisima, koji igraču zabranjuju igranje službenih utakmica za više od dvije momčadi u istoj sezoni. Livaković je već odigrao dvije utakmice za Fenerbahçe, jednu u ligi i jednu u kvalifikacijama za Ligu prvaka, prije nego što se pridružio Gironi, pa bi si tako jednim nastupom za Gironu onemogućio transfer u siječnju. Luna stoga u tekstu polemizira da je Livakovićeva ozljeda leđa za kup utakmicu protiv Constancije bila sumnjiva, budući da se samo dva dana nakon tog dvoboja našao u zapisniku na klupi za utakmicu La Lige.
"Situacija s Livakovićem stavila je Gironu u nezgodnu poziciju, jer se suočavaju s zimskim prijelaznim rokom s mogućnošću da izgube jednog od svojih vratara, a da ga uopće ne vide na debiju. U međuvremenu, Míchel ima potpuno povjerenje u Gazzanigu, čije su izvedbe podigle razinu i posljedično svele hrvatsko pojačanje na pukog gledatelja", dodaje se u tekstu.
Nije tajna da bi Livaković volio svoju karijeru oživjeti u klubu koji ga je najviše izgradio, zagrebačkom Dinamu. Međutim, pitanje je hoće li novo čelništvo Dinama, s predsjednikom Zvonimirom Bobanom na vrhu, htjeti dovoditi igrača koji predstavlja "stari Dinamo", posebice uzevši u obzir kadrovsku čistku koju je Boban napravio po svojem dolasku u klub. S druge strane, u klubu ne vlada neko pretjerano oduševljenje trenutačnim prvim golmanom Ivanom Nevistićem, koji je imao vrhunskih trenutaka, ali nije ih pokazivao u kontinuitetu.
Na kraju krajeva, bila destinacija ova povratnička u Dinamo, ili pak neka druga, Livaković pod hitno mora pronaći novi klub u zimskom prijelaznom roku kako bi sačuvao svoje mjesto na popisu putnika za Mundijal. Poruka izbornika Dalića to jasno govori.