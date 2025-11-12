Predsjednik Hajduka: Vjerujem da mi, kao i Dinamo u Zagrebu, zaslužujemo novi stadion

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić je na na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita govorio je o financijskom izvješću kluba u 2024. godini. Istaknuo je da je Hajduk u 2024. godini poslovao s minusom od 10,7 milijuna eura, ali i da očekuje da će 2025. godina biti zaključena s plusom od oko pet milijuna eura.

Osim financijskog izvješća, predsjednik Hajduka je govorio i o infrastrukturi kluba. Posebice je prisutne zanimalo pitanje stadiona, no govorilo se i o travnjaku Akademije.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Postavilo se i pitanje infrastrukture. Klub trenutačno aktivno sudjeluje s Gradom na izradi projekta za kamp koji nam je iznimno bitan. Vjerujemo da bismo trebali u skorije vrijeme dobiti rješenje i krenuti u gradnju - najavio je Bilić, te ustvrdio da u ovom trenutku ne može govoriti o lokaciji.

- Za Hajduk je jako važno imati novi, moderni stadion. Zbog toga je stav kluba da idemo prema novom stadionu koji bi bio nogometni, ali i omogućio dodatne prihode, tako da nam na neki način to pomogne i financijski u budućnosti.

Jeste li za opciju rušenja Poljuda i da se potom gradi na tom mjestu ili bi radije drugu lokaciju, upitali su Bilića novinari.

- Nije bilo govora o tome. Nisam ni za jednu opciju, ja samo predstavljam interese kluba, a oni su da nam je nužan novi stadion. Podsjetio bih kako je Ministarstvo financija omogućilo Zagrebu i Splitu gradnju stadiona, tako da će pola toga oni financirati. Zbog toga vjerujem da i mi, kao i Dinamo u Zagrebu, zaslužujemo novi stadion

VEZANI ČLANCI:

Bilić je opet istaknuo kako je povećan broj ozljeda zbog zastarjelosti umjetnog travnjaka Akademije. Inače, taj umjetni travnjak star je već devet godina, a tri puta je amortiziran.

- Potreban nam je novi, a trebali bismo ga za nekoliko mjeseci i zamijeniti. Trenutačno smo u tom procesu s Gradom - rekao je predsjednik Hajduka.