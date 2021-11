Igor Štimac ima poruku za HNS, a tiče se Dalića!

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i izbornik, danas izbornik reprezentacije Indije Igor Štimac (54), s poljudskih će tribina bodriti vatrene u srazu s Rusima.

Je li prirodna situacija za svjetske doprvake da je Rusija kolo prije kraja ispred nas na ljestvici?, pitamo Štimca.

- To je ljepota nogometa, zašto oduzeti pravo drugima da uspiju? Tko smo mi? Želimo biti ispred Francuske, a ne želimo da su Rusi u nekom trenutku ispred nas. Mi moramo shvatiti težinu kvalifikacija, koje Hrvatska prolazi u kontinuitetu. Mi smo puno puta imali muke do zadnjih trenutaka i prolazili vrlo teška razdoblja. Pa ne možeš uvijek očekivati da će ti igrači kada dođu u reprezentaciju biti u top formi, da će se sve posložiti, da ćeš biti kompletan. Kada nam fali nekoliko igrača, to je stres za momčad – kaže Štimac.

Bili smo kompletni protiv Slovačke u Osijeku pa nismo pobijedili?

- Ima i lošijih dana, to je sastavni dio nogometa. Ali, općenito gledano, ove kvalifikacije su uspješne, sve je u našim rukama, što više možeš poželjeti nego da posljednju utakmicu za prvo mjesto igraš kod kuće. Da ti to netko ponudi prije, rekao bi: 'Prihvaćam, zašto ne?'.

Izbornik Dalić cijelo je vrijeme govorio da bi želio izbjeći ovakav scenarij, da se o plasmanu na Svjetsko prvenstvo odlučuje u zadnjem kolu?

- Naravno da je to želio, ali, eto, nije bilo moguće. Taj mali kiks protiv Slovačke doveo te u situaciju da ovdje moraš pobijediti, da ne možeš kalkulirati ni u kojem segmentu. I to je to, treba sad to okončati, izbjeći neugodnost igranja dodatnih kvalifikacija koje nikada nisu bile teže. Momci moraju biti toga svjesni. Nadam se da su već zaboravili Maltu jer, bez obzira na predivnu igru protiv Malte, mi moramo biti svjesni da smo i protiv Malte u prvih pola sata pokazali propusnost. Maltežani su jednostavno dolazili do našega gola probijajući nas kroz sredinu. Prema tome, više bih vodio računa o onome što tamo nije bilo dobro - naglašava Štimac.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 12.01.2018., Spaladium Arena, Split - Europsko rukometno prvenstvo, skupina A, 1. kolo, Hrvatska - Srbija. Igor Stimac, Zlatko Dalic. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Na temelju čega ste optimist uoči Rusije?

- Optimist sam zbog našega iskustva u ovakvim situacijama. Hrvatska, za razliku od Rusije, ima iskustvo rješavanja ovakvih situacija. Tu smo u totalnoj prednosti. Druga stvar je Poljud, a treća stvar naša kvaliteta. Međutim, sve to neće biti dovoljno ako pristup ne bude onakav kakav mora biti. Ako sredina ne bude čvrsta dovoljno, jer šestoricu prednjih igrača Rusije nikako ne treba podcijeniti. Oni imaju brzinu i protok lopte, znaju kvalitetno doći u zadnju trećinu igrališta. Mirančuk i Golovin internacionalci su koji su izašli iz okvira ruskoga mentaliteta, koji je desetljećima pokazivao da njihovi igrači mogu igrati samo u Rusiji i da se ne mogu prilagoditi zapadnoeuropskom tržištu - naglašava Štimac.

Je li Dalić preuzeo veliki rizik promijenivši vratara prije odlučujuće utakmice?

- Ne, potpuno ga opravdavam, napravio je sasvim logično. Jer, treba uzeti u obzir onoga tko je u boljoj formi, ne treba robovati ničemu. Livaković nije toliko kiksao, ali imao je oscilacije velike. Od izvrsnih do vrlo prosječnih partija. Zato će ga ovo probuditi. Mi imamo izvrsne vratare, čak bih rekao da nikada nismo imali bolje vratare.

Vi kao izbornik nikada niste promijenili Pletikosu, a i on je znao oscilirati?

- U mojoj eri ne. Meni su kvalifikacije iznijeli Mandžukić i Pletikosa, svi drugi igrači bili su ili potrošeni, ili izvan forme, ili na klupi u svojim klubovima - uzvraća Štimac.

Bili ste igrač West Hama. Kako gledate na Vlašićevu situaciju u tom klubu, zašto se on tamo nije nametnuo?

- Vlašić je izuzetno kvalitetan igrač, koji je pokazao da Hrvatskoj i klubovima može donijeti ono što im treba, ali on je igrač kojemu, kada mijenja sredine, treba vremena za aklimatizaciju. On, kada igra u dobroj formi u klubu, isti takav je i u reprezentaciji. Dokazao se u Rusiji, vratio se na englesko tlo, u reprezentaciji je pokazao da nam može oplemeniti igru i biti važan kotačić. Nikola je u West Ham došao u izuzetno jaku konkurenciju, u posloženu momčad, u kojoj ima dosta igrača koji su slično ili više plaćeni. Zato ne treba o njemu suditi nakon mjesec ili dva, sigurno je da će Moyes naći načina da ga dovede u formu i da bude pravi.

Koga vidite kao središnjega napadača, nekoga tko nam može donijeti golove?

- Ne treba suditi po utakmici s Maltom, ali ako imamo raspoložene igrače, poput Kramarića, kojega sam nekada kritizirao zbog egoističnosti, a sada je na tako divan način asistirao nekoliko puta, ako imamo takvoga igrača koji tako sjajno djeluje između linija, onda ne treba žaliti što nemamo centarfora. Barcelona je godinama igrala bez centarfora, igrala je između linija, a svi su dolazili iz drugoga plana u šesnaesterac. Ne trebamo robovati tome da moramo imati jednoga sidruna koji će tamo razbijati i izaći s utakmice krvavoga čela.

Treba li HNS, ako se plasiramo na Svjetsko prvenstvo, odmah ponuditi Daliću novi ugovor?

- Apsolutno! Mi smo nacija željna promjena, nama određena lica nakon nekog vremena dosade. Mi ne razmišljamo koliko su dobri ili loši, ili što bi bio razlog zbog kojega bismo željeli nova lica. I onda posežemo i za lošijim rješenjima samo zato što nam je netko dosadio. Kad se dogodi jedan kiks, mi izbrišemo sve ono dobro što je prije toga napravljeno. I odmah razmišljamo treba li mijenjati. HNS je tu pokazao stabilnost, tu je Savez čvrst, jako dobar. A mi imamo izbornika koji je reprezentaciju preuzeo u teškom trenutku, potom ostvario zacrtano, doveo nas do srebra, a onda potpuno rekonstruirao momčad. U ovim kvalifikacijama ostala je samo nekolicina igrača sa Svjetskog prvenstva iz Rusije. Nije to klub da je izbornik imao vremena s njima raditi i uigravati ih - istaknuo je Štimac, a potom odaslao i jedan apel:

- Volio bih da se nađe načina da se rehabilitira Ante Rebić, da Zlatko Dalić sjedne s njim za stol, a naravno da Ante prethodno sagne glavu i ispriča se. Nismo mi toliko bogati da se možemo olako odreći takvoga igrača. Ante Rebić bit će nam potreban za Katar.

A Modrić, s 37 godina?

- Istu situaciju kao Dalić s Modrićem imam i ja u reprezentaciji Indije. I moj najbolji igrač ima 37 godina. Godine nisu mjerilo, nego ono što igrač pokazuje na terenu. S obzirom na ovo što Luka sada pokazuje, nadam se da će što dulje ostati u reprezentaciji - zaključio je Igor Štimac.