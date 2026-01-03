FOTO: Pogledajte prizore nakon napada Amerikanaca na Venezuelu

Sedam eksplozija i nisko leteći zrakoplovi čuli su se oko 2 ujutro po lokalnom vremenu u glavnom gradu Venezuele, Caracasu.
Foto: REUTERS
Svjedoci su za Reuters potvrdili da je južni dio grada, u blizini velike vojne baze, ostao bez električne energije. 
Foto: REUTERS
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je SAD izveo napad na Venezuelu.
Foto: REUTERS
Dodao je je da je venezuelski predsjednik Nicolas Maduro zarobljen i odveden iz zemlje zajedno sa suprugom. 
Foto: REUTERS
Svi letovi su ili odgođeni ili otkazani.
Foto: REUTERS
Ljudi panično kupuju namirnice.
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
