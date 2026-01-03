Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO: Pogledajte prizore nakon napada Amerikanaca na Venezuelu
Sedam eksplozija i nisko leteći zrakoplovi čuli su se oko 2 ujutro po lokalnom vremenu u glavnom gradu Venezuele, Caracasu.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Svjedoci su za Reuters potvrdili da je južni dio grada, u blizini velike vojne baze, ostao bez električne energije.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je SAD izveo napad na Venezuelu.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Dodao je je da je venezuelski predsjednik Nicolas Maduro zarobljen i odveden iz zemlje zajedno sa suprugom.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Svi letovi su ili odgođeni ili otkazani.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ljudi panično kupuju namirnice.
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
OGLAS
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: REUTERS
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
NAKON NESREĆE
Warren zabrinut za njegovu karijeru: Možda se Joshua više nikad neće boriti
'Ne treba žaliti Madura'
Stier o američkoj akciji u Venezueli: Ovo je tek početak
MINUS TRI IZA ARSENALA
Aston Villa svladala Nottingham i probila se na drugo mjesto Premiershipa
POBJEDA 3:1
Rangers svladao Celtic u jednom od najvećih gradskih derbija na svijetu
1
/
Molimo vas pričekajte...