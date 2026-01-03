Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
FOTO/VIDEO Trump potvrdio 'napad velikih razmjera'. 'Maduro i supruga su zarobljeni i prebačeni van države'
FOTO Ovako izgleda nebo iznad Venezuele nakon što su eksplozije pogodile glavni grad
Noćna akcija SAD-a: Evo kako su specijalci uhvatili Madura i odveli na tajnu lokaciju
Poslušaj
Prijavi grešku
OSTAJE PRI SVOM

Ovaj čovjek uništio je život Dominiku Livakoviću, a sada će dodati još gasa!

FILE PHOTO: LaLiga - FC Barcelona v Girona
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Marko Pavić
03.01.2026.
u 10:33

Na kraju je Livaković odlučio spakirati stvari i otići, a po svemu sudeći vratit će se u Dinamo. "Livaković želi otići. Ne želi više biti ovdje jer mu je prioritet nastup na Svjetskom prvenstvu", izjavio je Michel koji je očito bio razočaran ponašanjem hrvatskog reprezentativca.

Dominik Livaković napustio je Gironu nakon samo četiri mjeseca u klubu. Hrvatski vratar nije odigrao ni minute u dresu španjolskog kluba, a za njegov odlazak ključan je bio trener Michel. 50-godišnji Španjolac sada pokazuje da će istu sudbinu namijeniti i velikoj zvijezdi Marcu-Andreu ter Stegenu.

Michel je impresioniran argentinskim vratarom Paulom Gazzanigom iako je Girona u 17 kola La Lige primila 33 gola. U protekla četiri mjeseca Gazzinga je dobio sve minute na golu, dok je hrvatski vratar sve to gledao s klupe za rezervne igrače.

Na kraju je Livaković odlučio spakirati stvari i otići, a po svemu sudeći vratit će se u Dinamo. "Livaković želi otići. Ne želi više biti ovdje jer mu je prioritet nastup na Svjetskom prvenstvu", izjavio je Michel koji je očito bio razočaran ponašanjem hrvatskog reprezentativca.

Španjolski mediji pisali su da je Livaković bio iznimno razočaran jer mu je od dolaska u klub obećana prilika među vratnicama. Sada bi u Gironu trebao stići vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen.

Nijemac, poput Livakovića, traži sigurne minute pred Svjetsko prvenstvo, ali trener Girone već je jasno stavio do znanja da će Gazzaniga ostati prvi izbor.

"Trener Michel vjeruje Gazzanigi kao prvom golmanu iako pozdravlja ideju o dolasku Ter Stegena", piše Sport.

Prema izvještajima španjolski medija, Ter Stegen će doći na posudbu u Gironu, no tamo ga ne očekuje mjesto prvoga vratara kluba koji je u zoni ispadanja u španjolskoj ligi.

Ovo je kuća koju Luka Modrić želi kupiti, ljudi se ne mogu prestati čuditi kako izgleda

Ključne riječi
Girona Dominik Livaković

Komentara 2

Pogledaj Sve
OL
olujasviholuja
11:46 03.01.2026.

Španjalac namjerno želi "uništini" Livija. Španjoskoj ne odgovara da 🇭🇷reprezentacija ima golmana u top formi za SP

Avatar Točka na i
Točka na i
11:00 03.01.2026.

Liva bi trebao propustiti svjetsko prvenstvo da ovaj bezvezni klubić ima drugog golmana....ovo je veliko upozorenej kamo s enaši prodaju i kako će se provesti

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!