Ovaj čovjek uništio je život Dominiku Livakoviću, a sada će dodati još gasa!

Dominik Livaković napustio je Gironu nakon samo četiri mjeseca u klubu. Hrvatski vratar nije odigrao ni minute u dresu španjolskog kluba, a za njegov odlazak ključan je bio trener Michel. 50-godišnji Španjolac sada pokazuje da će istu sudbinu namijeniti i velikoj zvijezdi Marcu-Andreu ter Stegenu.

Michel je impresioniran argentinskim vratarom Paulom Gazzanigom iako je Girona u 17 kola La Lige primila 33 gola. U protekla četiri mjeseca Gazzinga je dobio sve minute na golu, dok je hrvatski vratar sve to gledao s klupe za rezervne igrače.

Na kraju je Livaković odlučio spakirati stvari i otići, a po svemu sudeći vratit će se u Dinamo. "Livaković želi otići. Ne želi više biti ovdje jer mu je prioritet nastup na Svjetskom prvenstvu", izjavio je Michel koji je očito bio razočaran ponašanjem hrvatskog reprezentativca.

Španjolski mediji pisali su da je Livaković bio iznimno razočaran jer mu je od dolaska u klub obećana prilika među vratnicama. Sada bi u Gironu trebao stići vratar Barcelone Marc-Andre ter Stegen.

Nijemac, poput Livakovića, traži sigurne minute pred Svjetsko prvenstvo, ali trener Girone već je jasno stavio do znanja da će Gazzaniga ostati prvi izbor.

"Trener Michel vjeruje Gazzanigi kao prvom golmanu iako pozdravlja ideju o dolasku Ter Stegena", piše Sport.

Prema izvještajima španjolski medija, Ter Stegen će doći na posudbu u Gironu, no tamo ga ne očekuje mjesto prvoga vratara kluba koji je u zoni ispadanja u španjolskoj ligi.