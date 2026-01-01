Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
DVADESET GODINA PROMJENA

Čeka li nas 'novi svjetski poremećaj': Svijet će se razlomiti na četiri zone?

Autor
Dino Brumec
01.01.2026.
u 19:30

U veljači ističe sporazum SAD-a i Rusije koji im ograničava broj nuklearnih bojevih glava

Dvadeset godina ponekad može proći kao treptaj oka. U tom periodu u jednoj državi neće se nužno dogoditi mnogo toga, u jednom selu bit će još manje novosti, a u obitelji će možda sve biti isto kao i na početku tog perioda. No, drugi će put 20 godina biti čitava vječnost u kojoj će se promijeniti mnogo toga. Naročito u geopolitici gdje čitave civilizacije mogu promijeniti tok svoje povijesti. Da je netko 1983. tadašnjem generalnom sekretaru sovjetske Komunističke partije Juriju Andropovu rekao da Sovjetskog Saveza za 20 godina neće biti ni u tragovima, on bi se potpuno šokirao i dao bi svojem KGB-u, čiji je godinama bio šef, da uhiti tog agitatora i širitelja dezinformacija. Da je dvadeset godina malo, ali istovremeno i puno u geopolitici i međunarodnim odnosima, dobro pokazuje analiza pod naslovom "Geopolitika 2026. godine", objavljena u britanskom magazinu The Economist, jednim od rijetkih listova koji doista imaju globalni pogled na geopolitiku.

Ključne riječi
svjetski poredak Gaza Vladimir Putin rat u Ukrajini Donald Trump

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Vrsalj
Vrsalj
20:22 01.01.2026.

Svima je problem narcisoidni stav

VI
Vivian
19:59 01.01.2026.

Diktatori kroje svijet, demokracija, globalizam i liberalizam odlaze.

Avatar IvanR
IvanR
19:40 01.01.2026.

Neće nego će postati multipolaran.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!