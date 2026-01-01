Čeka li nas 'novi svjetski poremećaj': Svijet će se razlomiti na četiri zone?

Dvadeset godina ponekad može proći kao treptaj oka. U tom periodu u jednoj državi neće se nužno dogoditi mnogo toga, u jednom selu bit će još manje novosti, a u obitelji će možda sve biti isto kao i na početku tog perioda. No, drugi će put 20 godina biti čitava vječnost u kojoj će se promijeniti mnogo toga. Naročito u geopolitici gdje čitave civilizacije mogu promijeniti tok svoje povijesti. Da je netko 1983. tadašnjem generalnom sekretaru sovjetske Komunističke partije Juriju Andropovu rekao da Sovjetskog Saveza za 20 godina neće biti ni u tragovima, on bi se potpuno šokirao i dao bi svojem KGB-u, čiji je godinama bio šef, da uhiti tog agitatora i širitelja dezinformacija. Da je dvadeset godina malo, ali istovremeno i puno u geopolitici i međunarodnim odnosima, dobro pokazuje analiza pod naslovom "Geopolitika 2026. godine", objavljena u britanskom magazinu The Economist, jednim od rijetkih listova koji doista imaju globalni pogled na geopolitiku.