Modrić i Dalić najavili susret s Rusima: Sutra je finale, a oni će igrati koliko mi dozvolimo!

Hrvatski kapetan Luka Modrić i izbornik Zlatko Dalić najavili su ključni susret u kvalifikacijama za SP. Onaj protiv Rusije na Poljudu od 15 sati, a teško da je i bilo neke važnije utakmice Hrvatske od ove. Ni Modrić nije znao kako bi odgovorio na to pitanje novinara koji su se okupili pred njim i izbornikom na Poljudu. Sutra je finale i za njih, ali i za nas. Sve do sad se zaboravlja, naglasio je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić uoči nedjeljnog ogleda protiv Rusije u borbi za plasman na SP 2022. godine.

Hrvatsku samo pobjeda vodi direktno na SP, svaki drugačiji rasplet donosi dodatne kvalifikacije.

"Ovo je najvažnija utakmica reprezentacije nakon SP-a. Definitivno. Spremni smo i jedva čekamo utakmicu," dodao je hrvatski kapetan.

"Igrao sam nekoliko puta protiv Rusije i završilo je kako je završilo. Nadamo se da sutra neće završiti bez pobjednika. Znamo što nam treba, vjerujem da ćemo to i ostvariti," poručio je kapetan hrvatske vrste.

Očekuje se da će Rusija zaigrati zatvorenije, a Modrić smatra kako će važno biti strpljiv.

"Vidjet ćemo kako će igrati. Mi moramo biti strpljivi, čvrsti i agresivni. Ako će se zatvoriti moramo igrati brzo, to će biti važno," dodao je.

"Imamo plan igre, mi smo spremni, znamo što nam utakmica nosi. Bilo bi idealno da se sutra plasiramo na SP."

Istaknuo je kako ruska vrsta ima jako dobru ekipu.

"Poznam ih skoro sve, imaju jako dobru ekipu. Dosta mladih talentiranih igrača, ali ne bi želio nikoga izdvajati."

Naglasio je kako se raduje rasprodanom Poljudu.

"Osjećamo se ugodno u Splitu, ambijent je fenomenalan, očekujem tako i sutra. Podrška s tribina će nam biti dodatan podstrek i motiv."

Ruski izbornik Valerij Karpin je naglasio kako se "Zbornaja" ne treba bojati "Vatrenih". No, Modrić smatra kako je teren jedino mjerilo.

"Ovo je nogomet, nitko se nikoga ne treba bojati. Mi vjerujemo u nas, imamo super ekipu. Teren je jedino mjerilo, teren će pokazati tko je bolji i tko zaslužuje ići na SP," poručio je.

Dodao je kako ga na čudi dobar plasman Rusa u skupini.

"Nije iznenađenje. Znali smo da će nam Rusi biti glavni konkurent. Pokazali su svoju kvalitetu. To što su na prvom mjestu dovoljno govori o njihovoj kvaliteti. Sutra je finale i za njih, ali i za nas. Sve do sad se zaboravlja. Favoriti smo, a to trebamo pokazati na terenu.

Modrić je istaknu kako je spreman, viroza je prošlost.

"Dobro sam, viroza je prošla. Dobro mi je došla utakmica na Malti. Super se osjećam."

Poručio je kako ne želi razmišljati o nekom drugom ishodu izuzev pobjede.

"Sve je moguće, ali ne razmišljamo o tome. Fokusirani smo na utakmicu, u dobrom smo ritmu. Raduje me rasprodani Poljud. Kada smo protiv Mađarske izašli na zagrijavanje već sam naježio. Jedva čekamo početak."

Smatra kako će ključ biti ostati mirne glave.

"Bilo bi super povesti što ranije, ali morat ćemo biti strpljivi i hladne glave. Morat ćemo ih pritiskati i biti čvrsti. Mora sve prštati, moramo pokazati što želimo."

Ne strahuje da bi momčad mogla "izgorjeti".

"Dovoljno smo iskusni, igrali smo puno velikih utakmica, ambijent nas neće sputati."

Slično je govorio i izbornik Dalić.

- Ruse respektiramo, pobijedili su u pet utakmica. Novi izbornik Karpin napravio je sjajan posao. Međutim, igramo na Poljudu i očekujem od momčadi da odgovori na pravi način. Rusija sad igra bitno drugačije nego protiv nas na SP-u i to je dobitak za njih. Promijenio je i neke igrače. Kažu da je napad najbolja obrana i s tim se slažem, ali oni će igrati onoliko koliko im mi dopustimo.

I Rusi su pomladili reprezentaciju.

- Da, ubacio je Karpin par mladih igrača, ali okosnica reprezentacije ostala je ista. U obrani je to Džikija, u veznome redu Golovin, a u napadu Smolov.

Ruske je novinare zanimalo je li Dalić pronašao insajdera u njihovim redovima.

- Nisam imao insajdera za njih. Nema tu tajni. Znam da igraju u sustavu 4-3-3, znam da se u sastav vraća Džikija. Znam da izbornik Karpin ima dvojbu na desnom krilu, bira između Mirančuka i Mostovoja. Mislim da će u sastav izbornik Karpin ubaciti tri zadnja vezna igrača, da zaustave našu jaku sredinu - rekao je Dalić.