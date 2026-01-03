DHMZ upalio alarme za 6 regija: Snijeg, obilne kiše i jak vjetar. Evo gdje će biti najgore

Za sutra su aktivna upozorenja zbog snijega u unutrašnjosti, obilne kiše i pljuskova na Jadranu, kao i jakog vjetra na sjevernom Jadranu, javlja DHMZ. Upozorenja se odnose na Osječku, Gospićku, Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a nepovoljni vremenski uvjeti mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom tijekom cijelog dana. U nastavku donosimo pregled razina upozorenja po regijama:

Osječka i gospićka regija – snijeg

U Osječkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog snijega, koje vrijedi od ranih jutarnjih sati pa do kraja dana u nedjelju. Očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Posavini, gdje bi moglo pasti više od 5 centimetara novog snijega.Mogući su skliski kolnici i pločnici te kraći, lokalni prekidi aktivnosti na otvorenom. Građanima se savjetuje povećan oprez, osobito pri hodanju, vožnji bicikla i upravljanju vozilima.Za Gospićku regiju također je izdano žuto upozorenje zbog snijega, koje vrijedi tijekom cijele nedjelje. Mjestimice se očekuje stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Lici, uz mogućnost više od 10 centimetara novog snijega. Zbog skliskih cesta, pločnika i moguće poledice, preporučuje se povećan oprez, a mogući su i lokalni, kratkotrajni prekidi aktivnosti na otvorenom.

Kninska regija – obilna kiša

U Kninskoj regiji na snazi je narančasto upozorenje zbog obilne kiše, koje vrijedi tijekom cijele nedjelje, 4. siječnja. Očekuje se 40 do 90 milimetara oborine. Postoji mogućnost poplavljivanja imovine i prometnica, kao i lokalnih prekida opskrbe električnom energijom, komunikacijskih mreža i vodoopskrbe. Uvjeti za vožnju mogu biti otežani zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolnika.

Splitska regija – pljuskovi i grmljavina

Za Splitsku regiju izdano je žuto upozorenje zbog lokalno obilnih pljuskova s grmljavinom, osobito na jugu regije. Upozorenje će biti na snazi tijekom cijele nedjelje. Količina oborine mjestimice može biti veća od 50 milimetara, uz vjerojatnost grmljavine veću od 40 posto. Građanima se savjetuje povećan oprez zbog lokalno veće količine kiše i mogućeg poplavljivanja prometnica i imovine.

Dubrovačka regija – obilna kiša

U Dubrovačkoj regiji na snazi je žuto upozorenje zbog lokalno obilne oborine, uz mogućnost više od 50 milimetara kiše tijekom dana.

Postoji rizik od lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina, kao i kraćih prekida aktivnosti na otvorenom. Očekuju se i teži uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolnika.

Riječka regija – vjetar

Žuto upozorenje bit će na snazi od 6 sati ujutro do kraja dana, u nedjelju, 4. siječnja 2026. Očekuju se mjestimice olujni udari bure, osobito podno Velebita i Velike Kapele, gdje udari vjetra mogu dosezati 65 kilometara na sat, a lokalno i više od 100 kilometara na sat. Građanima se savjetuje povećan oprez zbog mogućnosti krhotina nošenih jakim vjetrom te lokalnih prekida aktivnosti na otvorenom. Poseban oprez preporučuje se na otvorenim i izloženim područjima, kao i u prometu. Pozivamo građane da redovito prate prognoze na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje se prognoze i upozorenja neprestano ažuriraju. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Građanima se preporučuje da aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima i postupaju prema uputama nadležnih službi.