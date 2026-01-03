Odigralo se dvadeset kola Premier lige. Wolwerhampton je tek danas prvi put dobio utakmicu

Wolverhampton je kompletni posao prema prvom trobodu ove sezone obavio u prvom poluvremenu kada je postigao sva tri pogotka. Već u četvrtoj minuti bilo je 1-0 nakon gola Ariasa, dok je Hwang Hee-Chan u 31. realizirao jedanaesterac za 2-0. Nova erupcija oduševljena dogodila se u 41. minuti kada je Mane pogodio za 3-0. U nastavku nije bilo golova već je Wolverhampton rutinski doplovio do prve ligaške pobjede u sezoni.

Wolverhampton je još uvijek uvjerljivo posljednji na ljestvici i ima šest bodova manje od pretposljednjeg Burnleyja. Od West Hama koji je 18. na ljestvici sada Wolverhampton ima osam bodova manje.

Brighton je također bio uspješan domaćin, svladao je Burnley s 2-0. Rutter je u 29. minuti doveo Brighton u vodstvo, dok je dodatni korak prema slavlju domaćin napravio početkom drugog dijela kada je Ayari u 47. bio strijelac za konačnih 2-0.

U prvom susretu 20. kola nogometaši Aston Ville su na domaćem terenu zasluženo s 3-1 bili bolji od Nottingham Foresta. Aston Villa je suparnika umnogome slomila krajem prvog i početkom drugog poluvremena kada je postigla dva pogotka. U prvoj minuti nadoknade prvog dijela najbolji domaći strijelac Watkins je pogodio za 1-0, dok je u 49. minuti McGinn povećao na 2-0.

Neizvjesnost se vratila nakon sat vremena igre kada je Gibbs-White smanjio na 1-2, ali bilo je to sve od gostiju u subotnjem ogledu. Svoj drugi pogodak McGinn je zabio u 73. minuti za 3-1 i potvrdu domaćeg slavlja.

Privremeno je Aston Villa stigla na drugo mjesto ljestvice. Ima tri boda manje od vodećeg Arsenala te bod više od trećeg Manchester Cityja koji ima utakmicu manje.

U nedjelju se igraju preostale utakmice ovog kola, a parovi su Leeds - Manchester United, Everton - Brentford, Fulham - Liverpool, Newcastle - Crystal Palace, Tottenham - Sunderland i Manchester City - Chelsea.