Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
PRATITE UŽIVO

FOTO/VIDEO Eksplozije odjekuju Venezuelom. Trump naredio napad? Čuju se sirene, zrakoplovi nadlijeću, ljudi su u panici

Nova najnovija fotografija
Foto: Večernji.hr
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
03.01.2026.
u 07:57

Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao kopnene operacije u Venezueli, u sklopu nastojanja da se izvrši pritisak na predsjednika Nicolása Madura kako bi napustio vlast.

Najmanje sedam eksplozija i nisko leteći zrakoplovi čuli su se oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu u subotu u glavnom gradu Venezuele, Caracasu. Prema svjedocima Reutersa, a južni dio grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije. Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao kopnene operacije u Venezueli, u sklopu nastojanja da se izvrši pritisak na predsjednika Nicolása Madura kako bi napustio vlast. Ti napori uključuju proširene sankcije, pojačanu američku vojnu prisutnost u regiji te više od dvadeset napada na plovila za koja se navodi da su bila uključena u krijumčarenje droge u Tihom oceanu i Karipskom moru.

Eksplozije odjekuju Venezuelom. Trump naredio napad? Čuju se sirene, zrakoplovi nadlijeću, ljudi su u panici

Ljudi u različitim četvrtima pohrlili su na ulice. Neki su se mogli vidjeti u daljini iz raznih dijelova Caracasa, piše AP news. Ovo se događa u trenutku kada američka vojska posljednjih dana cilja navodne brodove za krijumčarenje droge. U petak je Venezuela objavila da je otvorena za pregovore o sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama u cilju borbe protiv trgovine drogom. Predsjednik južnoameričke zemlje Nicolás Maduro također je izjavio da SAD želi prisiliti promjenu vlasti u Venezueli i steći pristup njezinim golemim naftnim rezervama kroz višemjesečnu kampanju pritiska koja je započela masovnim vojnim raspoređivanjem u Karipskom moru u kolovozu.

8:55 – Glavni dopisnik Sky Newsa Stuart Ramsay, opisao je stanje u Caracasu. – Neke od snimki koje sam vidio pokazuju određeni kaos ondje, ljude na ulicama – rekao je. Dodao je da "ne znamo je li ovo uopće djelo Sjedinjenih Država", ali da je "dojam da tako izgleda". Ramsay je kazao da "još uvijek čekaju bilo kakvu službenu potvrdu je li ovo možda početak nečega većeg ili su to samo američki napadi — ili možda uopće nisu". "Svakako izaziva puno panike", dodao je.

8:50 – Predsjednik Trump naredio je napade na ciljeve unutar Venezuele, uključujući vojne objekte, rekli su američki dužnosnici za CBS News. 

8:48 – Sky News javlja da je Venezuelanska vlada izjavila je da "odbacuje i osuđuje vojnu agresiju" Sjedinjenih Američkih Država. U priopćenju se dodaje: "Takva agresija prijeti međunarodnom miru i stabilnosti, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, te ozbiljno ugrožava živote milijuna ljudi." U priopćenju se također navodi da je Nicolás Maduro proglasio izvanredno stanje.
Ključne riječi
Caracas eksplozije Donald Trump Venzuela

Komentara 17

Pogledaj Sve
ST
Strmopizditelj
08:06 03.01.2026.

Pa ni Netanjahu neće s vlasti. Zašto tamo ne interveniraju?

DP
Dpejakovic2
08:49 03.01.2026.

Ugledao se mirotvorac Trump u svog idola i ratnog zločinca Putina.

KR
kruno100
08:35 03.01.2026.

Jel ikome jasno zašto nakvarcani napada Venecuelu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

POGINULO NAJMANJE 40 OSOBA

Vlasnik kluba iz Crans-Montane već je bio u zatvoru: Sam je preuređivao lokal, vlasti sada istražuju sporne zahvate

Nakon tragedije, Moretti i njegova supruga oglasili su se u švicarskim medijima, istaknuvši da su potreseni događajem i da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama. – Ne možemo ni spavati ni jesti, svima nam je loše – poručio je Moretti, naglašavajući kako je klub godinama poslovao u skladu s propisima te da je bio podvrgnut inspekcijama.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!