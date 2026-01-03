FOTO/VIDEO Eksplozije odjekuju Venezuelom. Trump naredio napad? Čuju se sirene, zrakoplovi nadlijeću, ljudi su u panici

Najmanje sedam eksplozija i nisko leteći zrakoplovi čuli su se oko 2 sata ujutro po lokalnom vremenu u subotu u glavnom gradu Venezuele, Caracasu. Prema svjedocima Reutersa, a južni dio grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije. Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao kopnene operacije u Venezueli, u sklopu nastojanja da se izvrši pritisak na predsjednika Nicolása Madura kako bi napustio vlast. Ti napori uključuju proširene sankcije, pojačanu američku vojnu prisutnost u regiji te više od dvadeset napada na plovila za koja se navodi da su bila uključena u krijumčarenje droge u Tihom oceanu i Karipskom moru.

Eksplozije odjekuju Venezuelom. Trump naredio napad? Čuju se sirene, zrakoplovi nadlijeću, ljudi su u panici

Ljudi u različitim četvrtima pohrlili su na ulice. Neki su se mogli vidjeti u daljini iz raznih dijelova Caracasa, piše AP news. Ovo se događa u trenutku kada američka vojska posljednjih dana cilja navodne brodove za krijumčarenje droge. U petak je Venezuela objavila da je otvorena za pregovore o sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama u cilju borbe protiv trgovine drogom. Predsjednik južnoameričke zemlje Nicolás Maduro također je izjavio da SAD želi prisiliti promjenu vlasti u Venezueli i steći pristup njezinim golemim naftnim rezervama kroz višemjesečnu kampanju pritiska koja je započela masovnim vojnim raspoređivanjem u Karipskom moru u kolovozu.

En Caracas, instalaciones clave estatales están siendo bombardeadas por Estados Unidos.



Parece que se ha iniciado la operación para derrocar al tirano Nicolás Maduro y puede ser el principio del fin del narcochavismo.



¡Viva Venezuela libre!pic.twitter.com/SsbCyw18RY — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) January 3, 2026

8:55 – Glavni dopisnik Sky Newsa Stuart Ramsay, opisao je stanje u Caracasu. – Neke od snimki koje sam vidio pokazuju određeni kaos ondje, ljude na ulicama – rekao je. Dodao je da "ne znamo je li ovo uopće djelo Sjedinjenih Država", ali da je "dojam da tako izgleda". Ramsay je kazao da "još uvijek čekaju bilo kakvu službenu potvrdu je li ovo možda početak nečega većeg ili su to samo američki napadi — ili možda uopće nisu". "Svakako izaziva puno panike", dodao je.

8:50 – Predsjednik Trump naredio je napade na ciljeve unutar Venezuele, uključujući vojne objekte, rekli su američki dužnosnici za CBS News.

8:48 – Sky News javlja da je Venezuelanska vlada izjavila je da "odbacuje i osuđuje vojnu agresiju" Sjedinjenih Američkih Država. U priopćenju se dodaje: "Takva agresija prijeti međunarodnom miru i stabilnosti, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, te ozbiljno ugrožava živote milijuna ljudi." U priopćenju se također navodi da je Nicolás Maduro proglasio izvanredno stanje.