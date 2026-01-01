Bitka sa stambenom krizom, stižu li u 2026. priuštiviji stanovi: 'U Hrvatskoj je uočen problem'

Stambena kriza prisutna je u cijeloj Europi, a u Hrvatskoj s problemom priuštivog stanovanja pokušava se obračunati Nacionalnim planom stambene politike i druge zakonske mjere poput poreza na nekretnine. Na problem su u prosincu reagirali i iz EK predstavljanjem prvog Europskog plana za cjenovno pristupačno stanovanje, dokumentom kojim se nastoji odgovoriti na rastuću europsku stambenu krizu. Prema podacima Komisije, cijene nekretnina u EU u zadnjih deset godina narasle su u prosjeku 60 posto, dok su najamnine porasle za više od 20 posto.
Europski plan potiče države i gradove da više ulažu u javni i socijalni najam, brže izdaju dozvole i pametnije koriste EU fondove. Zakoni i obveze donosit će se u sljedećim godinama, a ovaj dokument je početni okvir za tu promjenu.
U Augsburgu postoji cijeli kvart gdje najam stanova već 500 godina stoji manje od jednog eura godišnje. Zašto naša država ne može uložiti novac u svoje stanovništvo i iznajmljivati stanove po 100-200 eura mjesečno?
Stanovi za koje će država refundirati dio najamnine će biti prvenstveno za one koji si zbog malih plaća ne mogu priuštiti stan, znači socijalno ugroženi, invalidi, ...Po tom kriteriju će se dobivati subvencionirani stanovi u najam. Nažalost tu postoji ii jedno pitanje: tko će od najmodavaca htjeti tim kategorijama ljudi iznajmiti stan, jer je za očekivati neprilike prilikom iseljenja i sl.? Žao mi je, ali to je gruba istina, jednako kao i da se niko ne želi sporiti sa državom u nedogled, jer kod nas psorovi su maratonski, a država će imati probleme koje neće biti sposobna riješiti sama bez da dio problema ne prenese na najmodavca. Bilo bi pametnije da država izgradi stanove i daje ih u najam.Uskoro će i mnogi strani državljani koji su tu došli raditi -dobiti državljanstvo i krenuti prema državi sa zahtjevima za rješavnje njihovih stambenih pitanja.. vrlo kompleskna situacija.
'U Hrvatskoj je uočen problem' Nevjerojatno! Dakle, nema ni trideset godina od nastanka problema, a već je uočen. To ulijeva nadu da će se problem u idućih tridesetak godina početi rješavati.