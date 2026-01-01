Bitka sa stambenom krizom, stižu li u 2026. priuštiviji stanovi: 'U Hrvatskoj je uočen problem'

Stambena kriza prisutna je u cijeloj Europi, a u Hrvatskoj s problemom priuštivog stanovanja pokušava se obračunati Nacionalnim planom stambene politike i druge zakonske mjere poput poreza na nekretnine. Na problem su u prosincu reagirali i iz EK predstavljanjem prvog Europskog plana za cjenovno pristupačno stanovanje, dokumentom kojim se nastoji odgovoriti na rastuću europsku stambenu krizu. Prema podacima Komisije, cijene nekretnina u EU u zadnjih deset godina narasle su u prosjeku 60 posto, dok su najamnine porasle za više od 20 posto.



Europski plan potiče države i gradove da više ulažu u javni i socijalni najam, brže izdaju dozvole i pametnije koriste EU fondove. Zakoni i obveze donosit će se u sljedećim godinama, a ovaj dokument je početni okvir za tu promjenu.