Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NEVJEROJATAN PODVIG

Ovaj Hrvat zablistat će na velikoj sceni: 'Bajka se pretvorila u stvarnost...'

Royale Union SG
Autor
Patrik Mršnik
03.01.2026.
u 17:45

Mladi hrvatski napadač Mateo Biondić (22) ostvario je senzacionalan transfer iz njemačkog četvrtoligaša Eintracht Triera u redove belgijskog prvaka Royale Union Saint-Gilloisea. Riječ je o klubu koji se natječe u Ligi prvaka, a Biondićev put podsjeća na filmsku priču o uspjehu

U svijetu nogometa, gdje se milijunski transferi i velike zvijezde svakodnevno nalaze pod svjetlima reflektora, ponekad se pojavi priča koja vraća vjeru u istinsku sportsku bajku. Upravo takvu ispisuje 22-godišnji napadač hrvatskih korijena, Mateo Biondić. Vijest, koju je prvi objavio poznati transfer-guru Fabrizio Romano, potvrdila je ono što se činilo gotovo nemogućim: Biondić prelazi iz poluprofesionalne četvrte njemačke lige ravno u redove belgijskog prvaka i sudionika Lige prvaka, Royale Union Saint-Gilloisea. Ovaj skok s niželigaških terena na najveću europsku pozornicu s pravom se može nazvati senzacijom i ispunjenjem dječačkog sna za mladog nogometaša.

Ovaj transfer nije došao slučajno. Biondić je svojim igrama u dresu Eintracht Triera u potpunosti zaslužio ovu priliku. U tekućoj sezoni Regionallige Südwest, u samo 17 nastupa postigao je sedam golova i dodao pet asistencija, čime se nametnuo kao lider napada svoje momčadi. Riječ je o modernom i svestranom napadaču impresivne visine od 190 centimetara, koji se osim na poziciji centralnog špica odlično snalazi i na krilu. Njegova fizička snaga, kombinirana s osjećajem za gol i kreaciju, privukla je pažnju skauta belgijskog kluba, koji su u njemu prepoznali igrača golemog potencijala.

Iako njegovo ime do sada nije bilo poznato široj javnosti, Biondić posjeduje zavidan nogometni pedigre. Prve korake napravio je u TBV Lemgu, nakon čega je prošao omladinske škole renomiranih njemačkih klubova poput Hannovera, Schalkea i Paderborna. Seniorski nogomet okusio je u trećeligašu Verlu, da bi pravu afirmaciju doživio u Eintracht Trieru, gdje je prvo stigao na posudbu, a zatim i trajno ostao, postavši ključni igrač. Njegov put dokaz je da se talent i naporan rad mogu probiti i s manje glamuroznih pozornica.

Klub u koji dolazi, Royale Union Saint-Gilloise, postao je poznat po svojoj specifičnoj i iznimno uspješnoj transfer politici. Belgijanci su se profilirali kao klub koji ciljano traži podcijenjene igrače iz nižih liga, dajući im priliku da se razviju u vrhunske nogometaše. Takav model donio im je povijesni uspjeh u sezoni 2024./2025., kada su osvojili svoj prvi naslov prvaka nakon dugih devedeset godina. Biondić se savršeno uklapa u njihovu filozofiju, a za odštetu od svega 200.000 eura, koliko bi Eintracht Trier trebao dobiti, predstavlja ulaganje koje bi se moglo višestruko isplatiti. Mnogi nogometaši o ovakvom raspletu mogu samo sanjati, a Biondić je dobio priliku živjeti svoj san. "Ovdje sam da bih rastao i služio momčadi. Kao igrač, uvijek se pokušavam zabaviti i zabaviti navijače", izjavio je Biondić prilikom predstavljanja.
Ključne riječi
Belgija Royale Union SG Mateo Biondić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!