Ovaj Hrvat zablistat će na velikoj sceni: 'Bajka se pretvorila u stvarnost...'

U svijetu nogometa, gdje se milijunski transferi i velike zvijezde svakodnevno nalaze pod svjetlima reflektora, ponekad se pojavi priča koja vraća vjeru u istinsku sportsku bajku. Upravo takvu ispisuje 22-godišnji napadač hrvatskih korijena, Mateo Biondić. Vijest, koju je prvi objavio poznati transfer-guru Fabrizio Romano, potvrdila je ono što se činilo gotovo nemogućim: Biondić prelazi iz poluprofesionalne četvrte njemačke lige ravno u redove belgijskog prvaka i sudionika Lige prvaka, Royale Union Saint-Gilloisea. Ovaj skok s niželigaških terena na najveću europsku pozornicu s pravom se može nazvati senzacijom i ispunjenjem dječačkog sna za mladog nogometaša.

Ovaj transfer nije došao slučajno. Biondić je svojim igrama u dresu Eintracht Triera u potpunosti zaslužio ovu priliku. U tekućoj sezoni Regionallige Südwest, u samo 17 nastupa postigao je sedam golova i dodao pet asistencija, čime se nametnuo kao lider napada svoje momčadi. Riječ je o modernom i svestranom napadaču impresivne visine od 190 centimetara, koji se osim na poziciji centralnog špica odlično snalazi i na krilu. Njegova fizička snaga, kombinirana s osjećajem za gol i kreaciju, privukla je pažnju skauta belgijskog kluba, koji su u njemu prepoznali igrača golemog potencijala.

From fairytale to reality. Mateo Biondic is a Unionist! 💛💙 pic.twitter.com/Xbcr9oRDeP — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 3, 2026

Iako njegovo ime do sada nije bilo poznato široj javnosti, Biondić posjeduje zavidan nogometni pedigre. Prve korake napravio je u TBV Lemgu, nakon čega je prošao omladinske škole renomiranih njemačkih klubova poput Hannovera, Schalkea i Paderborna. Seniorski nogomet okusio je u trećeligašu Verlu, da bi pravu afirmaciju doživio u Eintracht Trieru, gdje je prvo stigao na posudbu, a zatim i trajno ostao, postavši ključni igrač. Njegov put dokaz je da se talent i naporan rad mogu probiti i s manje glamuroznih pozornica.

Klub u koji dolazi, Royale Union Saint-Gilloise, postao je poznat po svojoj specifičnoj i iznimno uspješnoj transfer politici. Belgijanci su se profilirali kao klub koji ciljano traži podcijenjene igrače iz nižih liga, dajući im priliku da se razviju u vrhunske nogometaše. Takav model donio im je povijesni uspjeh u sezoni 2024./2025., kada su osvojili svoj prvi naslov prvaka nakon dugih devedeset godina. Biondić se savršeno uklapa u njihovu filozofiju, a za odštetu od svega 200.000 eura, koliko bi Eintracht Trier trebao dobiti, predstavlja ulaganje koje bi se moglo višestruko isplatiti. Mnogi nogometaši o ovakvom raspletu mogu samo sanjati, a Biondić je dobio priliku živjeti svoj san. "Ovdje sam da bih rastao i služio momčadi. Kao igrač, uvijek se pokušavam zabaviti i zabaviti navijače", izjavio je Biondić prilikom predstavljanja.