Rukomet, vaterpolo, ali i - futsal: Izbornik Hrvatske objavio popis igrača za Europsko prvenstvo

Na Mavrovićevom popisu našli su se sljedeći igrači Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (Parrulo Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek), Franco Jelovčić (Torcida Biberon), Jakov Hrstić (Torcida), VinkoRozga (Olmissum), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa), Vitor Hugo Da Silva (Novo Vrijeme), Nikola Čizmić (Hajduk), Romeo Sušac (Olmissum), David Barbarić (Olmissum) i Patrik Pasariček (Futsal Dinamo).

“Najvažnije je da svi igrači dođu spremni na početak priprema, pred nama je Europsko prvenstvo uoči kojega imamo velika očekivanja. Od rujna smo se okupljali svaki mjesec, odigrali prijateljske utakmice protiv Portugala, Slovenije, Crne Gore, odnosno Kolumbije i Paragvaja na turniru u Metzu u prosincu. Sve su to bile jake provjere uoči nastupa na EP s obzirom na činjenicu da smo kroz kvalifikacije prošli vrlo suvereno. U pripremnim utakmicama pokazali smo puno dobrih stvari, ali naravno da u našoj igri uvijek ima prostora za napredak i na nekim stvarima ćemo dodatno poraditi tijekom priprema u Prelogu. Želimo se što bolje pripremiti jer želimo napraviti iskorak kad su u pitanju velika natjecanja”, rekao je izbornik Mavrović.

Pripreme će se održati u Prelogu od 11. do 18. siječnja, kad je predviđen odlazak u Rigu gdje će Hrvatska igrati svoje utakmice u skupini A gdje će suparnici biti Francuska, domaćin Latvija i Gruzija.

Konačni popis četrnaestorice reprezentativaca i jednog dodatnog vratara u statusu rezerve, koji će putovati na Euro, izbornik Mavrović objavit će do 19. siječnja.