'Izašao iz ormara': Koncerti su mu – politički mitinzi

Nekima treba dulje, nekima kraće, ali lijepo je vidjeti da je i Marko Perković Thompson na kraju 2025. godine odlučio "izaći iz ormara". Na prvom koncertu u zagrebačkoj Areni, potencijalno i zadnjem, otvoreno je pozvao publiku na rušenje zagrebačkoga gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Istog onog koji mu je zabranio drugi koncert u Areni i istog onog koji je prije pola godine, drugi put, zajedno s Možemo dobio povjerenje Zagrepčana da vodi njihov grad unatoč Thompsonovoj ocjeni da je riječ o "ekstremno ljevičarskoj sekti, ostacima jugokomunista". Thompson je tako i javno objelodanio da mu koncerti nisu samo sredstvo zarade nego da ih koristi i kao političke mitinge. Pa bi bilo fer da se, po uzoru na Milu Kekina, i on na nekim od idućih izbora stavi na neku izbornu listu, svoju ili neku drugu dragu mu partiju. Pa da vidimo motivira li jedino ljevicu na zbijanje redova, što mu ide od ruke, ili tu ima istinskog političkog kapitala koji će nas riješiti "jada i kukavelja".