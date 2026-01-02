Zdravko Mamić uhvaćen u zanimljivom društvu u Hercegovini, pazite s kim je bio u restoranu...

Iako je bjegunac pred hrvatskim pravosuđem koji je utočište pronašao u Bosni i Hercegovini još 2018. godine, njegov utjecaj na domaći nogomet, čini se, nije presušio. Mamić je, kako je objavila Slobodna Dalmacija, snimljen u poznatom restoranu 'Udovice', smještenom između Čitluka i Mostara, a društvo za stolom sugerira da veze s ključnim ljudima hrvatskog nogometa i dalje postoje. S njim su, naime, sjedili Tomislav Svetina, glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza, Božidar Šikić, čelni čovjek Lokomotive, te Neven Šprajcer, donedavno moćni operativac HNS-a. Prijateljski ručak ili sastanak na kojem se i dalje vuku konci?

Najzvučnije ime u Mamićevom društvu svakako je Tomislav Svetina, aktualni glavni tajnik HNS-a i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza. Njegova karijera usko je isprepletena s Mamićevom erom. Od 2012. do 2018. bio je glavni direktor Dinama, preuzevši operativno vođenje kluba upravo nakon što su braća Mamić privedena pod sumnjom za izvlačenje desetaka milijuna kuna. Unatoč promjenama u vrhu HNS-a i Dinama, Svetina je ostao utjecajna figura. Prošlog ljeta nova uprava Dinama, predvođena Zvonimirom Bobanom, pokrenula je inicijativu za njegovu smjenu s čela ZNS-a, smatrajući ga kadrom bivše garniture, no Svetina je preživio taj udar i ostao na poziciji, demonstriravši snagu svoje baze u zagrebačkim klubovima. Njegova prisutnost na sastanku s Mamićem postavlja ozbiljna pitanja o tome koliko je nogometni savez doista neovisan od bivšeg "gazde".

Za istim stolom sjedio je i Božidar Šikić, predsjednik Lokomotive i član Izvršnog odbora HNS-a, čije prijateljstvo sa Zdravkom Mamićem traje više od tri desetljeća. Šikić je bio i jedan od svjedoka na suđenju Mamiću, gdje je detaljno opisao njihov poslovni odnos. Priznao je kako mu je Mamić za poslove skautiranja igrača isplaćivao pozamašne svote u gotovini, bez potvrda, koje su se kretale od tisuću do dvije tadašnjih maraka pa sve do 200 tisuća eura po zaključenom transferu. Njihova suradnja, kao i odnos Dinama i Lokomotive, koja je u javnosti dugo percipirana kao Dinamova filijala, uvijek su bili predmet kontroverzi, iako je Šikić takve optužbe redovito odbacivao.

Posljednji, ali ne i najmanje zanimljiv član ove družine je Neven Šprajcer, donedavni zamjenik glavnog tajnika HNS-a koji je s te pozicije razriješen u rujnu 2025. na osobni zahtjev. Njegov odlazak tumačen je kao dio "čišćenja" kadrova s "moralnim mrljama" koje provodi predsjednik Marijan Kustić. Šprajcerova karijera opterećena je pravomoćnom presudom u aferi "pošteno suđenje", gdje je 2017. osuđen na deset mjeseci zatvora uvjetno zbog davanja mita sucima. Unatoč tome, godinama je obnašao visoke funkcije u HNS-u, što je sportska inspekcija svojedobno proglasila nezakonitim. Protiv njega se vodi i postupak zbog sumnje u financijske malverzacije u NK Karlovcu. Iako je detroniziran na nacionalnoj razini, i dalje je utjecajan kao predsjednik Nogometnog saveza Karlovačke županije.

Ovaj susret u Hercegovini, daleko od očiju hrvatske javnosti, pokazuje da su stare veze, unatoč sudskim procesima, bijegu i smjenama, i dalje iznimno jake. Okupljanje glavnog tajnika HNS-a, dugogodišnjeg poslovnog partnera i pravomoćno osuđenog dužnosnika za istim stolom s bjeguncem od pravosuđa, baca sjenu na priče o reformi i transparentnosti u hrvatskom nogometu, sugerirajući da se najvažnije odluke možda i dalje donose u neformalnim krugovima, izvan institucija.