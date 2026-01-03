Naši Portali
ZAROBILI SU VENEZUELANSKOG PREDSJEDNIKA

FOTO Trump je objavio fotografiju uhićenog Madura

Photo of Venezuelan President "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" as described by U.S. President Donald Trump
Foto: @realDonaldTrump/REUTERS
1/14
Autori: Hina, Gabrijela Čuljak Jurić
03.01.2026.
u 17:34

Fotografija se pojavila na društvenim mrežama

Na svojim društvenim mrežama američki predsjednik Donald Trump objavio je fotografiju uhićenog venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Na fotografiji se vidi Maduro kako u rukama, koje su vezane lisicama, drži bocu vode. Maduro nosi i velike crne naočale, a na glavi ima i slušalice. Kraj njega je osoba koja nosi jaknu s oznakama Agencije za suzbijanje droga (DEA). Fotografija je snimljena na brodu Iwo Jimma na putu prema SAD-u.

Sjedinjene Američke Države su napale Venezuelu i zarobile njenog dugotrajnog predsjednika Nicolasa Madura u subotu, rekao je američki predsjednik Donald Trump, nakon što je više mjeseci pritiskao Madura zbog optužbi za krijumčarenje droge i manjak legitimiteta.

Uoči prekonoćnih napada, SAD je optužio Madura za vođenje "narko države" te prijevaru na prošlogodišnjim izborima, za koje oporba tvrdi da je na njima premoćno pobijedila. Venezuelski čelnik, koji je naslijedio Huga Chaveza 2013., kazao je da Washington želi kontrolu nad naftnim rezervama južnoameričke zemlje, najvećim u svijetu.

Američki potpredsjednik J. D. Vance odbacio je kritike američkog napada na Venezuelu i uhićenja venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge Cilije Flores. "Maduro ima više optužnica u Sjedinjenim Državama zbog narkoterorizma. Ne možete izbjeći pravdu za trgovinu drogom u Sjedinjenim Državama zato što živite u palači u Caracasu", napisao je Vance na platformi X.

Američki predsjednik Donald Trump jasno je poručio: "Trgovina drogom mora prestati, a ukradena nafta mora biti vraćena Sjedinjenim Državama.", dodao je Vance. Vance je rekao da je Trump u prošlosti Maduru nudio "više izlaza". "Maduro je najnovija osoba koja je saznala da predsjednik Trump misli ono što govori", rekao je Vance.
Photo of Venezuelan President "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" as described by U.S. President Donald Trump
1/23

Venezuela uhićenje fotografija Maduro Trump

Avatar Asterix
Asterix
17:41 03.01.2026.

Maduro u američkoj Nike trenirci made in China.

Avatar mr.sc.Vaso
mr.sc.Vaso
18:07 03.01.2026.

inače, maga moron je neki dan izjavio da je jako uznemiren što se netko usudio napasti predsjednika druge države, njegovog prijatelja putina, a sada iz svoje vikendice objavljuje ponosno kako je oteo predsjednika druge države....nevjerovatno

DG
daniloobradoviic@gmail.com
18:02 03.01.2026.

sto je pravda ,sto istina ljudskom rodu se ponavlja ista situacija od davnih vremena ,ljudi si jedno od tri najdestruktivnijih bica na planeti .

