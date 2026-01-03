Naši Portali
NEDJELJA DONOSI NOVU PRILIKU

Zrinka se javila iz Kranjske Gore, objasnila gdje je pogriješila: 'Ma, nisam zadovoljna...'

Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto na veleslalomu Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
03.01.2026.
u 17:09

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto u veleslalomskoj utrci Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori. Nakon nove utrke ispod očekivanja, nije skrivala razočaranje te je objasnila što je pošlo po zlu

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 22. mjesto u veleslalomu za Svjetski kup u Kranjskoj Gori. Nakon 17. mjesta u prvoj vožnji, u drugoj je pala u poretku i završila s 3.64 sekunde zaostatka za pobjednicom, Švicarkom Camille Rast. Na postolju su bile i Austrijanka Julia Scheib te Amerikanka Paula Moltzan.

Nakon utrke Ljutić nije skrivala razočaranje. "Definitivno nisam zadovoljna s rezultatom, htjela sam puno više", kazala je za HRT i objasnila pogrešku. "U prvoj vožnji sam krenula malo prejako i podcijenila prvi dio staze. To me koštalo linije i nakon toga mi je bilo teško pronaći pravi ritam jer je staza imala puno taktičkih dijelova koje nisam uspjela povezati."

Ovo je još jedna utrka kojom Ljutić ne može biti zadovoljna, a i sama priznaje da se još traži i nosi s pritiskom. "Svi očekuju više, i ja naravno. Akumulirali su se neki mali detalji i to na kraju dosta utječe na sve. Tražim se još, nisam zadovoljna. Pokušavam se izolirati i fokusirati na skijanje", iskreno je priznala.

Priliku za popravak dojma imat će već u nedjelju, kada se u Kranjskoj Gori vozi slalom. To je disciplina u kojoj je lani na stazi Podkoren slavila i s koje nosi lijepe uspomene, unatoč tome što je staza, kako kaže, bila "malo mračna". Uz Ljutić će nastupiti i Leona Popović, a prva vožnja na rasporedu je u 9:30, dok je druga u 12:15 sati.
Veleslalom Skijanje Zrinka Ljutić

