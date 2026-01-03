Naši Portali
SERIE A

Pisa i Šemper osvojili bod kod Genoe

Serie A - AC Milan v Pisa SC
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
03.01.2026.
u 17:21

Pisa je ostala u opasnoj zoni ispadanja, na pretposljednjem mjestu ljestvice

Nogometaši Genoe i Pise remizirali su 1-1 u ogledu 18. kola talijanske Serie A, a na isti način je završila i utakmica između Sassuola i Parme.

U ogledu Genoe i Pise oba su pogotka postignuta u prvom poluvremenu. Poveo je domaćin golom Colomba u 15. minuti, ali je Leris izjednačio u 38. minuti. Genoa je bila bolja tijekom utakmice, ali nije mogla potom po drugi put povesti na susretu i ugrabiti tri boda. Posljednja prepreka domaćinu bio je hrvatski vratar Adrian Šemper koji je odradio još jednu vrlo dobru utakmicu među vratnicama Pise. Pisa je ostala u opasnoj zoni ispadanja, na pretposljednjem mjestu ljestvice.

I na susretu Sassuola i Parme oba su gola postignuta u prvom dijelu. Poveo je Sassuolo u 12. minuti golom Thorstvedta, dok je u 24. izjednačio Pellegrino. Ozlijeđeni Matija Frigan i dalje ne konkurira za Parmu.
Ključne riječi
Adrian Šemper PISA Serie A

